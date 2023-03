Mistério em Marte: dunas estranhas intrigam cientistas

A Nasa, divulgou, nesta semana, imagens de dunas de areia em Marte. (foto: Reprodução) A Agência Espacial Norte-americana, a Nasa, divulgou, nesta semana, imagens registradas pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) em sua última passagem por Marte.





Nas fotografias, é possível observar as dunas de areia, o que é comum no planeta. O motivo do espanto por parte da comunidade científica foi o formato circular e simétrico entre os montes de areia, raro de se encontrar. A descoberta pode revelar mais sobre padrões adquiridos pelo movimento do vento no planeta vermelho.





*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria