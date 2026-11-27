O senador e governador eleito Cleitinho (Republicanos) ainda não foi empossado, mas já trabalha como governador de fato. Encontrou-se nesta quinta-feira, 26, com o presidente Lula (PT) para desarmar uma bomba. Se Minas Gerais não conseguir amortizar R$ 37,6 bilhões de sua dívida com a União até 31 de dezembro, valor que representa 20% do saldo devedor de R$ 188,23 bilhões, não alcançará pela adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) a condição do juro zero sobre o saldo devedor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Tal situação levaria o governo Cleitinho a enfrentar uma situação fiscal insustentável em seu primeiro ano de mandato, com alta probabilidade de interrupção de pagamentos das parcelas da dívida, o que teria consequências como o sequestro de repasses constitucionais da União. A legislação que respalda o Propag vigora, mas cabe à União avaliar, aceitar ou refutar os ativos que Minas Gerais lhe apresenta para a amortização. No contexto em que a própria União está sob o crivo do ajuste fiscal e ansiosa por liquidez, a análise técnica do Tesouro Nacional dá sinais de que irá rejeitar a maioria dos bens e recebíveis arrolados pelo governo Zema em novembro de 2025. A retomada da interlocução política entre Estado e União é indispensável para evitar o colapso.

Houve muita articulação política por detrás de um vídeo bem-humorado, postado nas redes sociais do presidente, em que Lula mostra a Cleitinho as casas de João-de-Barro do Alvorada – associadas ao programa “Minha Casa, Minha Vida”, deixa aproveitada pelo governador eleito para pedir mais desse programa no Jequitinhonha. Depois de um abraço, Cleitinho, que apoiou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), desejou saúde e vida longa de 130 anos a Lula. A mensagem das duas lideranças populares foi simples e potente: adversários políticos não são inimigos; e representantes eleitos devem manter um relacionamento institucional respeitoso em defesa dos interesses da população. Foi um contraponto aos anos do ideológico governo Romeu Zema. Dele sobraram posts agressivos e delirantes nas redes sociais. Faltou empenho em atenção aos interesses de Minas Gerais.

A tendência de a União rejeitar os ativos mineiros e, por desdobramento, a indefinição em relação às condições em que se dará a adesão do Estado ao Propag promoveram a união de esforços entre o governador eleito e lideranças do PT de Minas para reabrir a interlocução com o governo federal. A senadora eleita Marília Campos (PT) teve papel fundamental nesse movimento, assim como o vereador Pedro Rousseff (PT), eleito deputado federal e o deputado federal Reginaldo Lopes (PT). Também a presidente estadual do PT, Leninha, e a deputada federal Ana Pimentel (PT) participaram de reuniões com Cleitinho e sua equipe de transição.

Depois da reunião técnica de nivelamento com a Advocacia-Geral da União, na quarta, 25, Cleitinho sentou-se nesta quinta-feira com Lula, acompanhado do futuro Advogado-Geral do Estado, Danilo Antônio de Souza Castro, profissional de carreira experiente, que passou por vários governos atuando nos casos mais complexos. Cleitinho pediu apoio a Lula para sinalizar à Fazenda que é também interesse da União viabilizar a adesão dos Estados ao Propag em condições que lhes permitam pagar as parcelas da dívida.

Em números, a lista de ativos consolidada pelo governo Zema foi em princípio estimada em R$ 88 bilhões, dela já excluídos créditos de R$ 6,5 bilhões de Compensação Previdenciária (Comprev), em princípio rejeitados pelo governo federal. A Assembleia não deu autorização para a federalização da Cemig, estimada em R$ 13,5 bilhões. O governo de Minas também alterou a composição acionária da Codemig, que tem valor estimado em R$ 36,5 bilhões, para mantê-la sob o controle do estado, oferecendo a Codemge, que passou a deter apenas 5% do capital da Codemig, fatia avaliada em cerca de R$ 1,68 bilhão. Noventa e cinco por cento das ações da Codemig ficaram diretamente sob controle do Estado, sendo que o governo mineiro sinalizou à União que poderá ampliar a fatia da Codemge na Codemig até o limite de 100%, caso os outros ativos da lista sejam rejeitados e haja a necessidade de complementar o abatimento mínimo de 20% da dívida.

O futuro governo Cleitinho quer manter a Codemig em Minas. Vai insistir em créditos que tem junto à União, retomando a ideia do Comprev, além da Ação do Fundef, estimada em R$ 10,8 bilhões, relativa a juros de repasses atrasados da educação. Há ainda na lista de ativos fluxos de recebíveis da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM e repasses futuros, estoque da dívida ativa, entre outros. O cobertor é curto, cada qual puxa para o seu lado. E é precisamente nessas situações de escassez em que a política precisa falar mais alto para encontrar convergências.



Grupo de trabalho

Nesta sexta-feira, 27, haverá reunião do grupo técnico de trabalho formado pela AGU, Tesouro Nacional, além de membros da equipe de transição de Cleitinho, entre eles o jurista Onofre Batista Júnior, ex-advogado-geral do Estado; Danilo Antônio de Souza Castro e Thiago Coelho Toscano, que irá comandar a área de desenvolvimento econômico.

Política Nacional de Cuidados

Os resultados da extensa pesquisa diagnóstico sobre a oferta e demanda de cuidados desenvolvida por uma equipe do Cedeplar/UFMG serão apresentados nesta sexta-feira (27/11), das 9h às 17h30, no auditório 1 da Faculdade de Ciências Econômicas (Face) durante o seminário “Cuidado em números: avanços e desafios de uma mensuração multidimensional”. A pesquisa foi encomendada pela Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família (SNCF), do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Ela propõe novos indicadores e um sistema coerente para a mensuração das cargas de cuidado recebido e provido pela população brasileira, considerando suas características sociodemográficas. Os novos dados irão subsidiar a Política Nacional de Cuidados.

Dados inéditos

O seminário vai reunir pesquisadores e representantes do governo federal, entre eles Laís Abramo, secretária nacional da Política de Cuidados e Família; Simone Wajnman, professora do Cedeplar, que apresentará os resultados da pesquisa; Laura Wong, também professora do Cedeplar e presidente da União Internacional para o Estudo Científico da População (IUSSP); Nadya Guimarães, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), vinculado à USP; Jordana de Jesus (SNCF/MDS) e Luana Passos, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). O evento abrirá também um diálogo intersetorial sobre a produção de dados relativos ao cuidado, com a participação de representantes do MDS, IBGE, Ipea e da Prefeitura de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Plano Diretor

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia Legislativa se reúne em Coronel Fabriciano nesta sexta-feira, 27, para debater o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço (PDDI-RMVA). A reunião, solicitada pelo vice-presidente da comissão, deputado Leleco Pimentel (PT), será realizada na Câmara Municipal da cidade, a partir das 10 horas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.