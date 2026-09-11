O nebuloso enredo que financiou o Dark Horse

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) fez críticas públicas ao colega parlamentar Mário Frias (PL-SP), em entrevista concedida na terça, 8, ao Show do Baccio, da BNTV. A crítica: falta de informações sobre recursos envolvidos e sua aplicação, que deveriam ser prestadas por Frias, roteirista e produtor executivo do filme Dark Horse, sobre a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mário Frias não gostou. E pelo X, acusou Nikolas de trazer o tema à baila para desviar o foco de mensagens, divulgadas na quinta, 3, em que Nikolas tenta uma aproximação com Vorcaro e pede que ajude o seu advogado e ex-assessor Thiago Rodrigues de Faria na liberação de um ativo minerário: "Não é só a esquerda que atua para desviar o foco é criar uma cortina de fumaça.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O suposto aliado, Nikolas, achou por bem trazer essa cortina de fumaça ontem, gratuitamente e a troco de nada, talvez para desviar o foco do lobby que ele mesmo fez junto com o Vorcaro (...)". Na sequência, Frias disse que a produção do filme já teria prestado esclarecimentos às autoridades e que uma perícia independente teria sido contratada para analisar as contas.

Leia Mais



O filme segue no epicentro do escândalo revelado em maio pelo site The Intercept Brasil: o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, teria pedido ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro US$ 24 milhões, o equivalente a R$ 134 milhões, para financiar a produção. O banqueiro, preso desde novembro de 2025, é suspeito de fraudar R$ 12 bilhões do sistema financeiro e, para isso, envolveu autoridades da República em todos os Poderes. Flávio negou irregularidade e tratava o assunto como “página virada”.



Mas o caso voltou à tona após Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, ter fechado um acordo de delação com a Procuradoria-Geral da República (PGR), homologado pelo relator André Mendonça. Mineiro é dono da Entre Investimentos e Participações e apontado como principal operador financeiro de Vorcaro. Segundo a jornalista Malu Gaspar, Mineiro afirmou em sua delação que fez, a pedido de Vorcaro, sete pagamentos para o fundo Havengate, que tem sede nos Estados Unidos e ligação com um advogado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Os repasses somaram US$ 12,3 milhões, o equivalente a cerca de R$ 69 milhões.

O nebuloso financiamento de Dark Horse continua assombrando os apoiadores de Flávio Bolsonaro, que ganha, neste momento fôlego eleitoral, com a maré de acusações que recaem sobre o ministro Alexandre de Moraes, relator da trama golpista, em teia de relações “perigosas” com Vorcaro.

Nikolas mirou Frias e acertou no que não viu. O ministro Flávio Dino determinou que a Polícia Federal (PF) realizasse, nesta quinta-feira, a Operação Make Up, que investiga suspeitas de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares. Dino é o responsável por autorizar esse tipo de ação: é o relator de processos no STF que investigam irregularidades na destinação de emendas parlamentares.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços dos investigados, entre eles Mário Frias. Segundo a PF, emendas parlamentares propostas por Frias, no valor de R$ 2 milhões, teriam sido destinadas ao Instituto Conhecer Brasil (ICB) e à Academia Nacional de Cultura, presididos pela empresária Karina Ferreira da Gama.



Posteriormente, os recursos teriam sido desviados para a Go Up Entertainment Ltda., empresa responsável pelo filme Dark Horse, da qual Karina é sócia. Os valores teriam sido usados para quitar despesas com os serviços da produtora, restaurantes e hotéis de alto padrão durante o período em que o filme foi gravado em São Paulo, entre 20 de outubro e 7 de dezembro de 2025. A PF chama a atenção para a coincidência entre o período das gravações e as despesas identificadas.

Karina Ferreira participou da campanha eleitoral de Frias em 2022 e segue próxima ao parlamentar, aponta a PF, que ainda informou que o próprio Mário Frias teria encaminhado R$ 645 mil à Go Up em um intervalo de 60 dias – valor que seria incompatível com seus rendimentos mensais. Ao final do enredo, Dark Horse nem precisará chegar aos cinemas para entregar o seu roteiro mais impressionante: o de uma República onde, para qualquer lado que se olhe, todos apontam o dedo, mas quase ninguém resiste a uma devassa nas contas.

-------------------------------------------



Ficha corrida

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) indeferiu o pedido liminar apresentado pelo candidato ao governo de Minas, Ben Mendes (Missão), que pedia que Gabriel Azevedo, que também concorre pelo MDB, retirasse um vídeo das redes sociais. A publicação exibe documentos e relatórios policiais com um histórico judicial e de registros de ocorrência de Bem Mendes, conhecido pela publicação de vídeos sobre direito do consumidor. Em sua decisão, o juiz auxiliar Jair Francisco dos Santos reconheceu que o vídeo divulgado contém críticas severas, com potencial de causar danos à imagem pública de Ben Mendes perante o eleitorado, mas considerou incabível a remoção liminar do material.

Provas

O magistrado destacou que Gabriel Azevedo exibiu relatórios oficiais produzidos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com datas, enquadramentos penais e números dos registros. Em contrapartida, Ben Mendes não juntou à ação qualquer documento para desmentir ou descredibilizar as informações apresentadas no vídeo.

Copa do Mundo ...

O Ministério da Educação (MEC) homologou o parecer nº 7/2026, do Conselho Nacional de Educação (CNE), que orienta a organização dos calendários escolares de 2027 em razão da realização da Copa do Mundo Feminina da Fifa no Brasil. O mundial será entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Segundo o mapeamento considerado pelo CNE, o evento terá impacto direto em oito unidades da federação e cerca de 174 municípios localizados nas regiões metropolitanas ou áreas de influência das cidades-sede.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

... Feminina

As partidas vão ser realizadas em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Com isso, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Distrito Federal estão entre as unidades diretamente afetadas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.