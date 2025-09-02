Os recados de Moraes a uma sociedade dividida

A polarização que cristaliza posições na sociedade brasileira – calcadas em um ecossistema comunicacional complexo e contaminado pela desinformação – não irá se dissipar ao final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete auxiliares, apontados pela Procuradoria Geral da República como integrantes do núcleo principal da trama golpista.





Está na gênese da tecnopolítica. Nada do que porventura já foi demonstrado na peça acusatória da Procuradoria-Geral da República (PGR) ou argumentos ao longo do processo, convencerá posições extremas que abraçam as narrativas que mais conforto cognitivo lhes proporciona. Entretanto, apesar de consciente do contexto informacional desafiador em que se insere esse histórico julgamento, o relator ministro Alexandre de Moraes fez a sua declaração inicial, antes da leitura do relatório, firmando posições em torno de três grandes eixos.





O primeiro, os fundamentos. Reiterou a adoção no julgamento que se inicia do núcleo principal da trama, do mesmo rito processual que caracterizou 1.248 ações penais já julgadas, das quais, 683 foram condenações, 11 absolvições e 554 acordos de não persecução penal. Com esses dados, Moraes quis indicar que os julgamentos se sustentam no devido processo legal, com amplo direito de defesa e do contraditório e que o STF, em sua missão constitucional, seguirá analisando as acusações da PGR, a partir das provas produzidas. Apontadas as estatísticas, o ministro lamentou que quase 37 anos após a promulgação da Constituição de 1988 e 40 anos passados da redemocratização, o Brasil tenha voltado a se debruçar sobre a tentativa de ruptura institucional.





O segundo recado, os princípios: a defesa inflexível da soberania nacional, o compromisso com a democracia e com os direitos fundamentais. Sem mencionar Donald Trump ou os Estados Unidos, que sob estímulo de Eduardo Bolsonaro (PL) tentam pressionar as instituições brasileiras a encerrar o processo contra Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes assinalou a independência do STF. Classificando tais condutas de “dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa”, que de forma “covarde e traiçoeira” tenta coagir o Poder Judiciário e em especial o STF a se submeter “ao crivo de outro estado estrangeiro”, o ministro afirmou: “Esse é o papel do STF, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externa”.













O terceiro recado foi dirigido aos adeptos do discurso da “pacificação” do país pela “anistia” aos envolvidos na trama golpista denunciada pela PGR e àqueles defensores – entre os quais governadores presidenciáveis – da narrativa do “indulto” a Jair Bolsonaro, caso algum deles seja eleito presidente. “A história nos ensina que a impunidade, omissão, covardia não são opções para a pacificação”, declarou, lembrando que esse caminho mais fácil é, antes, o da impunidade, que “deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia como lamentavelmente o passado recente no Brasil demonstra”. Pacificação do país, portanto, só com respeito à Constituição, aplicação das leis e fortalecimento das instituições democráticas.





César, nos idos de março, empreendeu em 44 a.C uma tentativa de abolir a República Romana e se autodeclarar imperador. Entre os seus assassinos, estava Brutus, o seu filho adotivo. Shakespeare, em sua peça Júlio César, imortalizou Brutus, dando voz ao seu discurso em defesa da liberdade que César ameaçava. “Não que amasse menos César, porém porque amava mais Roma”, considerou o autor. Foram tempos em que uma nação tinha filhos incapazes de trair seus cidadãos apoiando um tirano, mesmo ao custo do confronto com seu próprio pai. É da lavra de Ulysses Guimarães: “Onde se ama a liberdade, deve-se ter ódio e nojo da ditadura”.





