Com a presença do presidente da Lula, das ministras da Saúde Nísia Trindade, e de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, será inaugurada nesta sexta-feira (26/4), em Nova Lima, da fábrica de R$ 800 milhões da Biomm. É importante marco para o Brasil, considerando o retorno da produção nacional de insulinas, ainda que neste momento seja para as etapas de formulação e envase do produto terminado (insulina Glargina).

Com mais de 10% da população brasileira diabética – e mais de seis milhões de pessoas que usam o produto para manter o nível adequado de glicemia – nos últimos anos, toda a insulina consumida no Brasil tem sido importada. A expectativa é de que a fábrica produza cerca de 10 milhões de frascos e carpules (seringas) do biomedicamento, que é feito por meio da técnica de DNA recombinante. A capacidade da fábrica é de 40 milhões de frascos e carpules, o equivalente a 80% da demanda nacional.



Lula participa do evento a convite do empresário Walfrido Mares Guia, que junto com Marcos Mares Guia, André Emrich e Italo Betane integra o grupo de fundadores da Biomm: têm 24% do capital. A Biomm é uma empresa de capital aberto, e tem, entre os seus acionistas, o BDMG-Tech, com membro no Conselho de Administração. Outros investidores e acionistas importantes são Lucas Kallas, o controlador da Cedro Mineração, que tem 8% do capital; o BNDES, com 6% do capital; a gestora de private equity TMG, com 8%; e a XP, com 3%.

A Biomm nasceu em 2001, a partir da cisão da Biobrás, pioneira no Brasil em biotecnologia farmacêutica. Para a Biomm foram transferidos os principais pesquisadores, o know-how de produção de insulina e outros biofarmacêuticos, as patentes do processo de produção de insulina e os principais executivos do negócio. Em 2012, a empresa migrou para o segmento Bovespa+ de maior transparência na governança corporativa e, em 2013, concluiu o processo de capitalização para a construção da fábrica em Nova Lima, Minas Gerais.

Além de Lula – que fará pronunciamento – o cerimonial da Biomm encaminhou formalmente, na semana passada, os convites para todas as autoridades federais e estaduais. O governador Romeu Zema (Novo) recebeu o convite, mas justificou a ausência informando compromisso que teria sido previamente assumido. O governo fez circular que não teria sido convidado pela Presidência da República, o que foi desmentido pelo Planalto.

Zema estará no Triângulo Mineiro, para a abertura da 89ª ExpoZebu. O governo do estado indicou a secretária-adjunta da Saúde, Poliana Cardoso Lopes, para representá-lo. Tensão desnecessária com o governo federal, num momento delicado para Minas – que está às voltas do processo de repactuação da dívida com a União – e justamente em meio a um evento importante, que destaca a presença do setor produtivo mineiro de tecnologia no cenário nacional.



Procuradoria da Mulher

Foi publicada nessa quinta-feira (25/4), no Diário Oficial do Município (DOM) a resolução que cria a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Será integrada por uma procuradora-geral e duas adjuntas a serem designadas pelo presidente da Casa, entre as vereadoras eleitas, para um mandato de dois anos, que coincide com o da Mesa Diretora. Será função da procuradoria o enfrentamento ao crime de violência política dirigido contra a participação da mulher na política. Também deverá qualificar e dar visibilidade ao debate de gênero.



Em campanha

Em jantar com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) reafirmou a sua pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte e disse que gostaria de ter o seu apoio. Com interlocutores, Kalil comentou ter gostado da conversa. Não foram firmados compromissos, mas as possibilidades ficaram em aberto. O ex-prefeito avalia o cenário. Ainda não se posicionou.



Alysson Paolinelli

Fundador da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária (Emprapa), o ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli (1936-2023), que liderou na década de 70 o salto científico e tecnológico que colocou o bioma do Cerrado brasileiro no centro da produção de alimentos do planeta, será homenageado. Por iniciativa do deputado estadual Antonio Carlos Arantes (PL), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, o Complexo da Gameleira - Expominas e Parque de Exposições passará a se chamar “Ministro Alysson Paolinelli”. O Projeto de Lei 1047/2023 já recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Seguirá agora ao plenário para votação em primeiro turno.



Edital adiado

O Ministério dos Transportes adiou o lançamento do edital da BR-381 para o lote 8A – próximo a Belo Horizonte –, que foi publicado nessa quinta-feira. A justificativa foram “ajustes técnicos”. Com o aval do Tribunal de Contas da União (TCU), os lotes 8A e 8B – abrangendo BH, Sabará, Santa Luzia e Caeté – foram retirados do projeto de concessão da rodovia. Com muitas desapropriações e relevo acidentado, são considerados responsáveis por três leilões desertos para a concessão da rodovia realizados nos últimos 11 anos.



Lixeiras

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) multou em R$ 10 mil o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vereador Gabriel Azevedo (MDB), por propaganda eleitoral negativa antecipada contra o prefeito Fuad Noman (PSD). Ambos são pré-candidatos à sucessão municipal. O processo foi movido pelo diretório municipal do PSD. Cabe recurso. Em vídeos publicados em mídia digital, o parlamentar critica o estado de degradação das lixeiras da cidade. Não pediu votos, mas o TRE entendeu que fez propaganda negativa antecipada. Em sua defesa, Gabriel Azevedo considerou que o vídeo foi publicado no exercício de seu mandato como vereador “em cumprimento de dever de fiscalização do Poder Executivo municipal”.



Cashback

A devolução de 100% dos impostos pagos pelos mais pobres para o botijão de gás é proposta do governo Lula (PT) para a regulamentação da reforma tributária. Além disso, 50% dos impostos pagos nas contas de luz, de água e do gás de cozinha encanado também serão devolvidos para 73 milhões de pessoas listadas no CadÚnico, de 28,8 milhões de famílias, que têm como renda per capita meio salários mínimo.