Dizem que as águas turvas do Rio Mara se tingem de vermelho, na grande travessia de gnus. No outono deste surpreendente espetáculo, dois milhões de animais já percorreram 2,8 mil quilômetros das planícies do Parque Serengeti, driblando predadores. Repetem a trajetória de seus antepassados sonhando alcançar os pastos verdejantes de Masai Mara, no Quênia. Aqui e ali, zebras se embolam em meio à manada. Agora, os sobreviventes estão diante das violentas correntezas. Enfrentam o derradeiro salto. Não há hesitação. Imóveis, à margem, os crocodilos aguardam. Dormitam conscientes de toda vibração em seu raio de ação. Esse predador alfa, em quase nada difere de seus ancestrais há 110 milhões de anos no mesmo continente, pouco se esforçará para agarrar a grande refeição.



Em clima análogo, de fim de travessia, digo, fim da janela partidária, legendas acompanham as oportunidades para vitaminar as suas chapas proporcionais. Predadores andam à espreita de candidatos com dois mil, três mil votos, que não são suficientes para conquistar uma cadeira, mas forram o colchão de chapas proporcionais montadas para beneficiar aqui e acolá candidaturas “marcadas” pra se eleger. Esta semana, entram na alça da mira os cargos comissionados das secretarias de Governo, da Educação, do Desenvolvimento Econômico e do Meio Ambiente, espaços até segunda-feira, ocupados por indicados de Marcelo Aro (PP), secretário de estado da Casa Civil.



Pela reconhecida habilidade de Marcelo Aro em montar chapas proporcionais eficientes, partidos políticos alguns partidos apostam que ali, nessas vagas, estariam os votos potenciais que lhes faltam para dar vitalidade às suas chapas. Acreditam que, se ali não estão os próprios futuros candidatos, estariam indicações de maridos, esposas ou afins dos potenciais candidatos. Algo, sustentam as legendas, é preciso oferecer para convencer essas lideranças a concorrer, mesmo sabendo que não se elegerão. Mas não apenas tais cargos estão no radar de legendas. Chapas fragilizada tendem também a sofrer com a ação de predadores.



Aro, tem a favor de si, o fato de ter acordos políticos de não agressão com os deputados federais Luís Tibé (Avante) e Fred Costa (PRD), ambos na base de Fuad Noman: um promete não vandalizar a chapa do outro. Mas, o mesmo não se pode se dizer em relação às demais legendas. Ao todo 21 concorrem a 41 cadeiras. À margem do rio, em sua última investida antes do término da janela, estão agora enfileirados os partidos. Num bocejar de mandíbulas, crocodilos dilaceram ossos, carne e órgãos. As carcaças, são acompanhadas por hienas corredeiras abaixo. Ao final da fila, seguem-nas os abutres. Na cadeia alimentar, nada se perde. Tudo se transforma. Este é o tempo da política. Cada qual atacará em busca de sua fatia. Resta saber, quem será o que nesse festim.



BR-381

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), estará em Minas nesta segunda e terça, 8 e 9 de abril, em solenidade no Vale do Aço, para anunciar o planejamento do governo federal para a duplicação da BR-381. O ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira (PSD-MG) e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) acompanham Renan Filho. (Bernardo Estillac)



Ponto crítico

A obra foi anunciada na passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Minas Gerais, em 8 de fevereiro. O governo federal pretende assumir a duplicação da estrada no trecho entre BH e Caeté, ponto crítico da via, pelo terreno acidentado e a concentração de moradias às margens da pista que exigirão reassentamento e indenização. O restante das obras, até Governador Valadares, ficará a cargo da empresa que vencer o leilão de concessão da rodovia, previsto para acontecer ainda este ano. (BE)



Bolsa de Valores

O leilão de concessão do trecho da BR 0 40, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora será na semana que vem, 8 de abril. Renan Filho estará na Bolsa de Valores de São Paulo, acompanhando os lances. (BE)

Vapt vupt

O ex-prefeito Marcio Lacerda esteve no Mercado Central para prestigiar o lançamento da candidatura de Paulo Brant (PSB) à Prefeitura de Belo Horizonte. Mesmo tendo sido uma passagem rápida, repetiu várias vezes a quem perguntou: “Não estou filiado, não pretendo me filiar, não sou candidato a nada”.

De olho na aliança

Lançamento da candidatura Paulo Brant (PSB) levou três pré-candidatos ao Mercado Central: o deputado federal Rogério Correia (PT), a deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede) e o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB).



No PSB

O vereador Gilson Guimarães (ex-Rede) se filou ao PSB, durante o lançamento da candidatura de Paulo Brant à PBH. Chegou acompanhado de Paulo Brant, pré-candidato e presidente municipal do partido, do deputado estadual Noraldino Júnior, presidente do PSB em Minas e de Gabriel Azevedo, aliado na Câmara Municipal.



Novo bloco

Agora com apenas dois vereadores na Câmara Municipal – Maninho Félix e Helinho da Farmácia – o PSD se uniu ao PRD, de Wanderley Porto para formar o Bloco Unidos por BH. Wanderley Porto será o líder.



União

Com três vereadores, Álvaro Damião, Preto e Janaína, o União está enfrentando dificuldades para formar a sua chapa proporcional. Está em busca de oportunidades.