A extrema direita costuma manifestar seu desgosto com o carnaval. E tal horror antecede as investigações e informações sobre a tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que emergem neste momento da festa popular. O horror de grupos totalitários às manifestações espontâneas do povo não é novidade na história. Grupos totalitários sempre pregam a submissão do povo aos seus líderes. Todo bolsonarista que se preze chama o seu líder de “mito”. Nesse sentido se auto designa um subordinado ao seu ícone mitológico. Essa “servidão voluntária” faz parte da ideologia de “culto ao líder” difundida pelo bolsonarismo, assim como o fazem outras ideologias totalitárias. Hitler era chamado de “mein Führer”, em tradução livre, “meu guia” ou “meu condutor”. Mussolini era o “Duce”, o equivalente a “líder” em italiano.



Para tais ideologias o líder é supremo, ao qual o povo tem de submeter, adorar e cultuar. Para isso, é fundamental que a população seja uniformizada, tenha conduta padronizada e se descaracterize de suas próprias identidades. Para os crentes, normalmente aderentes à ideia de que fazem parte de “um rebanho”, que precisa de um guia, é sempre mais fácil a submissão à lógica do gênero.



O carnaval é uma festa diferente. Nas origens estão as celebrações no Egito antigo, em que festas populares marcaram a chegada da primavera e o final do inverno. Gregos, que após Alexandre, o Grande, ocuparam o Egito, importaram tais festas. Romanos, por seu turno, fizeram o mesmo, difundindo-as na Europa.



Na Europa pré-cristã, essas festas também registravam as mudanças de estações. Eram pagãs, no sentido do paganismo atribuído pelo cristianismo aos rituais oferecidos a outros deuses que não o seu. Eram celebrados deuses como Baco, na Grécia ou Dionísio na Roma Antiga, deus da fartura de comida, bebida, dança e erotismo. À época, chamavam-se “bacanais”, em referência ao deus em questão.



A Igreja Cristã, adequou essas manifestações populares ao seu calendário. Há quem diga, por exemplo, que a palavra carnaval derivaria do latim – “carnis levale” –, que significa “retirar a carne”. Assim, os cristãos davam sentido às festas pagãs, que seriam dias de exagero nos prazeres terrenos, em preparação do corpo para os tempos de jejum da quaresma, até chegar a Páscoa. Gradualmente, a antiga Lupercália romana ou os chamados festivais “dies Februatus”, foram gradativamente se transformando em carnavais.



Não podem se entender, obviamente, uma festa que celebra a vida e os grupos totalitários que cultuam a morte. No carnaval a ordem do dia é o prazer, a folia, a celebração da própria identidade pessoal ou imaginária, a experimentação dos segredos da carne e dos sentidos. Um povo assim, torna-se impossível de ser submetido, de se transformar em cordeiro de pastores, guias ou mitos. Para que existam mitos, pastores e guias, um povo deve sempre estar de joelhos ou seguindo calado no culto da morte.



Bolsonaro e políticos da extrema direita não odeiam o carnaval apenas pela lembrança deste, que marca vídeos e inconfidências em torno de um golpe anunciado, e frustrado. Os seus motivos são outros. No carnaval o povo evolui, não marcha. Não morre, vive; não chora, ri. No carnaval os mitos são todos ironizados. Aí, são todos desmistificados.

