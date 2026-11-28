Cuidar, limpar, cozinhar, educar e manter a força de trabalho, tarefas majoritariamente exercidas por mulheres e mães. Tarefas sem valor monetário. Enquanto as mães exercem esse papel do cuidado que lhes foi imposto, o mercado exige uma alta produtividade que se choca com as demandas da maternidade. A falta de redes de apoio, de creches universais e de jornadas flexíveis faz com que as mães enfrentem sobrecarga física e mental crônica ("burnout" materno).

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Sem contar que, no mercado de trabalho, a maternidade é frequentemente tratada como um "obstáculo" à eficiência ou à estabilidade, gerando desvantagens salariais e maior vulnerabilidade ao desemprego para as mulheres com filhos. O trabalho de cuidado é o pilar do sistema capitalista e esse sistema tem sido uma máquina de moer mães.



Segundo Silvia Federici, filósofa e ativista, o capitalismo só consegue extrair lucro da produção formal porque se apoia em um trabalho invisibilizado e não remunerado: a reprodução social. É dentro dos lares, por meio do esforço diário das mulheres, que a força de trabalho é alimentada, descansada, cuidada e preparada para retornar ao mercado. Assim, a invisibilidade econômica do cuidado não é o mecanismo central para baratear o custo de manutenção da classe trabalhadora.



No Brasil, essa dinâmica é atravessada por desigualdades de classe e raça, que determinam quem cuida e quem pode delegar o cuidado. Enquanto as mulheres de maior renda conseguem terceirizar parte das tarefas domésticas, a maioria das mães trabalhadoras — sobretudo mulheres negras e periféricas — enfrenta jornadas extenuantes, acumulando o emprego formal ou informal com o trabalho doméstico não remunerado e os longos deslocamentos urbanos.



Além disso, muitas dessas mulheres atuam como trabalhadoras domésticas e cuidadoras remuneradas, frequentemente em condições precárias, sustentando o funcionamento de outras famílias, enquanto lidam com a ausência de suporte para as suas próprias.



A filósofa Nancy Fraser alerta para o que denomina de "crise do cuidado", resultado de um modelo econômico que exige cada vez mais tempo e energia dos indivíduos no mercado, ao mesmo tempo em que reduz investimentos públicos em bem-estar social.



Quando o Estado falha em garantir políticas robustas de proteção, como creches públicas em período integral, escolas estruturadas, serviços de saúde acessíveis e apoio a pessoas idosas ou com deficiência, a responsabilidade recai integralmente sobre o núcleo familiar — e, dentro dele, quase exclusivamente sobre as mulheres.



Ao mesmo tempo em que o capitalismo depende das mulheres para gerar, criar e manter os trabalhadores que movem a economia, ele se recusa a remunerar esse esforço e ainda penaliza quem o exerce.



Pressionadas a produzir no mercado como se não tivessem filhos e a cuidar dos filhos como se não precisassem trabalhar, as mulheres são empurradas para jornadas intermináveis, adoecimento psíquico, empobrecimento e perda de autonomia — sendo literalmente consumidas para que a riqueza continue a ser produzida e concentrada.

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É indispensável reconhecer o trabalho reprodutivo como uma responsabilidade coletiva e estruturante da economia, o que passa pela ampliação de políticas públicas universais, pela revisão das jornadas de trabalho e pela divisão equitativa das tarefas domésticas entre homens e mulheres. Sem valorizar e redistribuir o cuidado, o progresso econômico continuará sendo construído às custas da saúde, da autonomia e da vida das mulheres.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.