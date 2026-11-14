A forma como os homens são socializados dentro da cultura machista afeta seus relacionamentos afetivos devido ao analfabetismo emocional que essa maneira de socializar gera. A solidão masculina dentro dos relacionamentos afetivos é um fenômeno complexo. Desde a infância, os homens são desencorajados a identificar, processar e verbalizar suas vulnerabilidades, o que resulta em um isolamento interno. Ao ingressarem em uma relação amorosa, muitos transferem para a parceira a responsabilidade exclusiva pelo seu bem-estar emocional, sobrecarregando-a.

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O trabalho emocional e social que as mulheres assumem para sustentar a relação, garantindo o bem-estar, os vínculos e a rotina afetiva dos homens com quem se relacionam tem nome: mankeeping. Na prática, isso significa atuar como a única confidente para crises pessoais, organizar a agenda social do casal, mediar conflitos familiares e até gerenciar cuidados básicos, como lembrar consultas médicas. Quando se torna unilateral, essa dinâmica transforma a parceria em uma função de cuidadora constante, gerando exaustão mental e desgaste para a mulher.

Ensinados a reprimir vulnerabilidades e a associar a expressão de sentimentos à fraqueza, muitos crescem sem desenvolver habilidades para construir amizades mais profundas e as próprias redes de apoio. Homens também tendem a não buscar ajuda no cuidado com a saúde mental. De acordo com uma pesquisa do Instituto Ideia publicada pela revista GQ Brasil, cerca de 80% dos homens brasileiros nunca fizeram terapia, embora a maioria relate sintomas frequentes de estresse (83%) e ansiedade (74%). Homens representam apenas 29,6% dos atendimentos psicológicos, 58% menos em comparação ao público feminino, e esse número é ainda menor entre os homens com mais de 50 anos.

O resultado disso é que toda demanda masculina afetiva e emocional é direcionada exclusivamente para a parceira, sobrecarregando o relacionamento por não existirem outros espaços seguros de escuta e acolhimento. Quando essa dinâmica falha ou a companheira não consegue suprir uma demanda, surge o sentimento de abandono e incompreensão. Para romper esse ciclo, os homens precisam assumir a responsabilidade pela própria saúde mental e afetiva, em vez de culpar as mulheres por sua solidão. O isolamento muitas vezes decorre da incapacidade masculina de construir redes de apoio externas, como amizades profundas e ajuda profissional.

É preciso educar meninos para que tenham repertório emocional, validando seus sentimentos desde a infância, substituindo punição por diálogo, oferecendo modelos masculinos que expressem vulnerabilidade de forma saudável. É fundamental parar com essa ideia de que “homem não chora”, para criar adultos capazes de gerenciar as próprias emoções. Crianças não aprendem ouvindo conselhos e sim observando os adultos ao seu redor.

É importante que pais, tios, avôs e professores que peçam desculpas quando erram, falem sobre seus medos e demonstrem afeto físico quebrando o padrão do homem distante e inabalável. Falar sobre psicologia e saúde mental de forma natural em casa é uma forma de reduzir o estigma, fazendo com que buscar ajuda seja visto como autocuidado e não como fraqueza. Apresentar livros, filmes e desenhos que mostrem personagens masculinos sensíveis, colaborativos e capazes de resolver conflitos sem agressividade também é importante nesse processo. Basta apenas um adulto emocionalmente seguro na vida de uma criança para que ela desenvolva resiliência e inteligência emocional.

Fez as contas aí? Pois é, quando a mãe assume sozinha toda a educação emocional do filho para suprir a ausência do pai, ela acaba acumulando mais uma camada de trabalho invisível. É um paradoxo da maternidade atual, no qual a mulher precisa quebrar o ciclo do mankeeping para a próxima geração enquanto ainda lida com os efeitos dele dentro da própria casa.

Fontes:

• Nolasco, Sócrates. O mito da masculinidade.

• Hooks, Bell. The will to change: men, masculinity, and love (O desejo de mudar: homens, masculinidade e amor).

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• Almeida, Tatiana. Masculinidades e saúde mental.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.