O futebol consegue evoluir?

Há anos não acompanho o futebol por causa do machismo, que está enraizado no esporte e vem sendo símbolo da mentalidade de disputa e dominação masculinas. Não sendo uma torcedora, não sendo atleticana, preferi convidar minha amiga Gabriela Lessa, jornalista, feminista, atleticana, mãe de gêmeos, para escrever sobre a contratação do técnico Cuca pelo Galo:



“Já disse Melissa Nathan, publicista contratada pelo ator e diretor Justin Baldoni para manchar a reputação da atriz Blake Lively: ‘Chega a ser triste, porque só mostra o quanto as pessoas realmente querem odiar as mulheres’. No cinema, no futebol, nas redes. Em todos os lugares, estão dispostos a odiar mulheres e proteger homens. E o Atlético nos mostra isso mais uma vez.



Cuca foi condenado, nos anos 1980, pelo estupro de uma menina de 13 anos. O que aconteceu com a menina? Se matou depois de anos de depressão. E o que aconteceu com Cuca? Seguiu sua carreira no Brasil como se nada tivesse acontecido. Afinal, quem se importava com isso? A vida da mulher não vale nada.



Em 2023, Cuca chegou a ser anunciado pelo Corinthians, mas o time feminino e as torcedoras conseguiram, com seus protestos, anular a contratação. E aí, 40 anos depois, Cuca decidiu recorrer da condenação. E conseguiu a anulação sem novo julgamento porque, nas palavras dele, “não houve novo julgamento porque a moça não existe mais.” Que belo eufemismo para suicídio! Ela deixou de existir porque se matou após anos de depressão por ter sofrido estupro coletivo. Vamos dar nome aos bois, caro Alexi Stival?



Sim, nós já torcemos muito pelo Cuca no Galo. Sou atleticana doente. Não perco um único jogo. Canto, sofro, choro. Comemorei com ele em 2013, quando não sabia do caso. Eu o achava sensacional. Comemorei com ele em 2012, quando já tinha ouvido boatos, mas não sabia dos detalhes. Acompanho o Galo sempre e sou da forte crença do “nunca abandonar". Cantei quando foi rebaixado, cantei no Marrocos, em Buenos Aires. Mas dessa vez, abandonar não é deixar de ir ao jogo. Vai muito além. Não podemos abandonar nossas crenças, abandonar as jogadoras do time feminino, abandonar as torcedoras que já sofreram abusos, abandonar a essência do time do povo. Temos cartazes espalhados pelo nosso estádio que dizem que apoiamos apenas relações consentidas. Vamos tirar esses cartazes para passar pano para o técnico? Vamos ser hipócritas?’



Tivemos anos de apoio aos homens e negligência às mulheres. É hora da reparação. É hora do ‘time do povo’ mostrar que nós, mulheres, também fazemos parte do povo. Está na hora de Cuca pagar pelos seus atos. Afinal, nunca foi preso, mesmo condenado. O mínimo que pode fazer é se aposentar. Convenhamos, nem punição de verdade é.



Meu Galo do coração, faço aqui minha promessa: no dia que cancelarem a contratação do Cuca, faço minha tatuagem do Galão. Diretoria, respeite as mulheres do Galo. Nós somos muitas. Nós fazemos parte da massa. E não vamos nos calar.”