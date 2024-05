Mãe tentante. Mãe gestante. Mãe impactante.

Mãe preta. Mãe branca. Mãe arco-íris.

Mãe leoa. Mãe coruja.

Mãe de licença maternidade. Mãe demitida. Mãe desempregada.

Mãe empreendedora. Mãe empresária. Mãe CEO.

Mãe chefe. Mãe líder. Mãe dona da P toda.

Mãe de bebê. Mãe de anjo. Mãe de criança.

Mãe de adolescente. Mãe de adulto. Mãe apagada.

Mãe política. Mãe feminista. Mãe progressista.

Mãe diversa. Mãe poderosa. Mãe de coração.

Mãe machista. Mãe sufocada. Mãe reprimida.

Mãe bela. Mãe recatada. Mãe do lar.

Mãe recalcada. Mãe narcisista. Mãe sexista.

Mãe de um. Mãe de dois. Mãe de três.

Mãe de um tanto. Mãe de gêmeos. Mãe adotiva.

Mãe branda. Mãe cansada. Mãe sobrecarregada.

Mãe divertida. Mãe baladeira. Mãe swingueira.

Mãe guerreira. Mãe que não quer guerra com ninguém.

Mãe casada. Mãe solo. Mãe solo casada.

Mãe amada. Mãe surtada. Mãe medicada

Mãe pacata. Mãe brava.

Mãe estudiosa. Mãe preguiçosa. Mãe carinhosa.

Mãe artista. Mãe otimista. Mãe Ativista.

Mãe cozinheira. Mãe roqueira. Mãe marombeira.

Mãe deprimida. Mãe bipolar. Mãe neurótica.

Mãe do lar. Mãe do bar. Mãe do mar.

Mãe do céu. Mãe da luta. Mãe para toda obra.

Mãe guardiã. Mãe anciã. Mãe cristã.

Mãe estrangeira. Mãe rezadeira. Mãe benzedeira.

Mãe ciclista. Mãe motorista. Mãe maratonista.

Mãe capitalista. Mãe comunista. Mãe socialista.

Mãe maternalista. Mãe consumista.

Mãe anticapacitista. Mãe antirracista. Mãe solidária.

Mãe animada. Mãe por amor. Mãe da resistência.

Mãe arrependida. Mãe na massa. Mãe polvo.

Mãe pela diversidade. Mãe brasileira. Mãe fora da casona.

Mãe 1001 utilidades. Mãe na luta. Mãe que escuta.

Mãe de primeira viagem. Mãe fora da caixa. Mãe na roda.

Mãe que padece num paraíso.

Feliz Dia das Mães!