Neste ano de 2024, eu volto a falar sobre o Projeto Afeto da Fundação CDL-BH, que está em sua 5ª edição. A ação é promovida pelo braço social da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e teve início em 7 de março. O objetivo é arrecadar 30 mil produtos de higiene pessoal e itens de enxoval para as gestantes, mães e recém-nascidos atendidos pelo Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte.

O Hospital Sofia Feldman é uma referência no país e 100% dos atendimentos são feitos pelo SUS. Mães que chegam de outras cidades por conta de uma gravidez de risco ficam na Casa da Gestante ou na Casa Sofias, aguardando o momento do nascimento de seus bebês.

Em geral, as gestantes que ficam na Casa necessitam de uma atenção de um serviço de saúde, mas que não exige uma vigilância tão constante como a de um ambiente hospitalar. Ao mesmo tempo, pela natureza do problema apresentado e distância de suas moradias, não podem retornar aos domicílios naquele momento.

As doações podem ser realizadas até 3 de maio, das 8h às 17h, na sede da CDL/BH, na Avenida João Pinheiro, 495 - Boa Viagem, e na Fundação CDL-BH, na Avenida Amazonas, 311 - Centro de Belo Horizonte. São aceitas roupas de bebê e itens de enxoval, como manta, roupas, toucas, luvas, meias, toalhas, além de itens de higiene pessoal para recém-nascidos, como fraldas, xampus e sabonetes. Para as gestantes e mães, serão recebidos itens de higiene e uso pessoal como absorvente, xampu, sabonete e cobertores.

Além da doação dos itens, as mães alocadas na Casa da Gestante e Casa Sofias participarão de um momento de autocuidado e bem-estar por meio da realização de ensaio fotográfico e aula de Pilates.

Segundo Vilson Mayrink, presidente da Fundação CDL-BH, “desde a primeira edição, em 2020, o projeto já doou mais de 125 mil itens de higiene pessoal e enxoval, ajudando 4 mil mães em condição de vulnerabilidade social internadas no Sofia Feldman”.

Pela segunda vez, em parceria com o Sebrae Minas, o Projeto Afeto vai promover a formação empreendedora para 30 mães de beneficiados atendidos pela Fundação CDL-BH. A princípio, serão selecionadas mulheres com alguma atuação empreendedora, mas que não tiveram a oportunidade de aprofundar os estudos de gestão, finanças e marketing. A capacitação será realizada pelo corpo técnico da CDL/BH e do Sebrae Minas, a partir de maio. Os cursos terão duração de sete meses e serão totalmente gratuitos. A capacitação faz parte também das ações do Sebrae Delas.

De acordo com o presidente da CDL/BH e do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, a pesquisa Mulheres Empreendedoras do Sebrae Minas revelou que 57% das empreendedoras mineiras afirmam ter baixo ou nenhum conhecimento sobre gestão de empresas. “Isso impacta diretamente no tempo de vida dessas empresas, já que a falta de conhecimento é um dos principais fatores do fim de pequenos negócios.”



COMO PARTICIPAR

Você pode apoiar o projeto via PIX (Chave PIX: CNPJ: 22.441.463/0001-21). Há dois kits: de R$80 ou R$180. O primeiro inclui 30 fraldas, 1 pacote de lenço umedecidos, 1 body e 2 absorventes pós-parto. segundo contém 50 fraldas, 2 pacotes de lenços umedecidos, 2 bodys e 10 absorventes pós-parto. Doando R$ 180 ou mais, você ganha uma camisa exclusiva do Projeto Afeto.