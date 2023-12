Então é Natal, e o que você fez? A gente piscou e outro ano está chegando ao fim. Se eu fizer uma retrospectiva, meu saldo foi positivo, não apenas sobrevivi a 2023, mas posso dizer que foi um ano muito bom. Estudei muito, li muito, atendi novas pacientes, escrevi bastante, dei palestras, fiz 20 anos de casada, meu filho foi bem na escola. Não tenho do que reclamar.



Fechar o ano com a saúde mental em dia já é motivo para comemorar, mas ainda temos alguns dias para fechar o ano, e tem gente me pedindo ajuda para lidar com a família nas festas de fim de ano, ou mesmo nas férias de janeiro. Festas de fim de ano acabam aumentando a romantização, e nem todo mundo se sente confortável em família. Há famílias que são acolhedoras e amorosas, mas também existem aquelas que são tóxicas e que acarretam danos emocionais nas pessoas. Outro dia, vi um meme muito bom que pode ser usado para essas situações. A imagem dizia:



“Técnica infalível para amar o próximo: não fique tão próximo do próximo.”



Proximidade demais não é sinônimo de relacionamento saudável. Bom mesmo é conseguir manter uma distância de segurança. Nem perto demais a ponto de invadir o espaço do outro, nem de deixar que invadam o seu espaço. Não se sinta culpada se não quiser passar o Natal com todo mundo da família. Você não é a única pessoa do planeta que se sente assim.



Está tudo bem se você não quer passar a noite fugindo do assediador casado com a sua prima. Está tudo bem se não tem paciência para a hipocrisia de ver todo mundo bêbado rezando. Está tudo bem se você não quiser ficar ouvindo sua tia falando mal dos parentes que não foram.



Não foi ano de eleições, mas a polarização segue firme. Se você não quer correr o risco de se irritar com um fanático chamando o Papai Noel de comunista só porque a roupa dele é vermelha, agradeça o convite e diga que já tem outro compromisso.



Natal é dia de ter paz de espírito. Reúna-se com pessoas que te ajudarão a encontrar essa paz, fique perto de quem é importante para você, quem se importa com você. Seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus amigos. Não se preocupe em dar satisfação para quem não paga os seus boletos!



Se os encontros desagradáveis forem inevitáveis, lembre-se de que não temos como controlar o que os outros nos dizem, mas podemos controlar nossas reações ao que dizem. Não deixar nos afetar é um exercício: aproveite para colocar a teoria em prática.



Então Natal, e o que a gente precisa é de amor, de paz e de sossego. E se tiver alguém que possa nos substituir nas tarefas que passamos o ano todo fazendo, como lavar a louça ou preparar o jantar, melhor ainda! Pelo menos nesta época do ano, seria ótimo poder fingir que a sobrecarga não é da mulher. Sonhei demais agora, tem algum homem pensando no que vai fazer na ceia? Algum homem encomendando o peru de Natal, ou buscando receitas de molho e de farofa de miúdos?



Então é Natal, e eu desejo que a alegria se espalhe, que a gente tenha paz. Se eu pensar em tudo o que houve no mundo neste último ano, tudo o que eu tenho a pedir para o papai Noel é: socorro! Mas como eu gosto de pensamentos positivos, prefiro pensar que a gente precisa de todas as dificuldades para crescer. A vida é um aprendizado e não há como valorizar os bons momentos se não tivermos momentos ruins. Feliz Natal!