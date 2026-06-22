Futebol na Opéra Bastille

O embaixador Ary Quintella escreve quinzenalmente no Estado de Minas. Seu livro "Geografia do tempo" foi, em 2025, finalista do Prêmio Jabuti

Minha mãe, Thereza Quintella, estava na igreja no Rio um domingo à tarde, em janeiro. Terminada a missa, o padre avisou: “peço que permaneçam aqui dentro ainda por algum tempo, porque há tumulto na rua, vindo da praia”.

Passei pela mesma experiência no final de maio, em Paris. Não na missa, mas na Opéra Bastille. Ao final do espetáculo, o diretor da Ópera de Paris, Alexander Neef, apareceu no palco, antes mesmo de os artistas virem ser aplaudidos, e anunciou: “alguns de vocês, durante o intervalo, terão visto nos seus celulares que o Paris Saint-Germain derrotou o Arsenal e ganhou a Liga dos Campeões. Com isso, há tumulto na Praça da Bastille. Pedimos que permaneçam sentados até avisarmos que é seguro sair”.

Pensei tratar-se de alguma brincadeira, uma forma jocosa de celebrar a vitória do time. Afinal, a partida acontecera longe, em Budapeste. Inocentemente, eu passara o intervalo no bar do teatro, devorando um sanduíche, lendo o programa. Tudo dentro da minha política de viver o presente, de me concentrar na situação em que me encontro. Ligara o celular apenas para escrever para Londres, à presidente de uma fundação cultural privada que promove montagens de óperas na China e na Europa. Recomendei-lhe que viesse a Paris assistir àquela produção.

Haveria muito a dizer sobre “Ercole amante”, ou “Hércules apaixonado”. Composta em 1707 por uma veneziana residente na França, Antonia Bembo, a obra até recentemente nunca fora ouvida, nem mesmo na época da artista. A partitura dormira abandonada na Biblioteca Nacional da França. Em 2023, houve em Stuttgart uma apresentação em versão concerto, com cortes; e, no final de 2025, uma produção em São Francisco.

A criação na Opéra Bastille era, assim, um acontecimento. Ouvíamos o que praticamente ninguém jamais ouviu. Quanto a Antonia Bembo, soube de sua existência em 2019, quando, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o então embaixador da França no Brasil, Michel Miraillet, organizara um concerto na embaixada com o grupo brasiliense Estúdio Barroco. Foram tocadas apenas obras de compositoras, todas dos séculos 17 e 18.

No auditório da grande casa de ópera, comecei a desconfiar que talvez o anúncio do diretor merecesse ser levado a sério. Notei que o público continuava sentado, mesmo após os agradecimentos dos artistas. Perguntei a um casal sentado atrás de mim: “Não pode ser nada tão sério que nos impeça de sair?”. Eles me explicaram: “Ano passado, quando o Paris Saint-Germain também ganhou, foi terrível, houve muita violência e destruição”. Acessei o celular. A manchete em um jornal francês informava: “PSG-Arsenal: duas pessoas feridas, tiros de rojão, lojas saqueadas… os incidentes se multiplicam em Paris e na França”.

Depois de algum tempo, Alexander Neef reapareceu. Informou: “Vamos liberá-los, mas vocês não poderão sair pela Praça da Bastille, a situação não se acalmou ainda. Sairão pela rua lateral. Isso vai levar um certo tempo”. Formou-se uma fila. Tendo atingido a porta, não resisti. Em vez de continuar pela rua relativamente segura, dirigi-me à praça.

Tumulto seria pouco para definir a cena. Pessoas corriam e gritavam e se empurravam. Fogos estouravam no ar incessantemente. Labaredas surgiam do chão. De todos os lados, soavam as sirenes da polícia. O espírito não era de alegria e confraternização, mas de tensão. Passantes incautos, com medo no olhar, pareciam querer se afastar o mais rapidamente possível.

O cenário me fez lembrar que ali mesmo, em 14 de julho de 1789, no local onde hoje se situa a praça, a fortaleza da Bastilha, usada como prisão pelos reis da França, fora conquistada. Derrubar um símbolo detestado do absolutismo pareceu-me, porém, razão mais justificável para tanto caos.

Pensei uma vez mais na sabedoria da minha mulher que, na última hora, decidira não sair comigo e permanecer no hotel. Um sexto sentido, supus, teria feito com que pressentisse a confusão e desistisse da ópera.

Voltei à rua lateral por onde o público continuava emergindo do teatro. Era uma multidão caminhando rapidamente, de forma concatenada, preocupada, mas pacífica. Chegando a uma avenida, consegui chamar um Uber. O carro demorou um pouco, por causa dos transtornos, mas acabou aparecendo. Coloquei ao motorista a questão que me intrigava: “Se a celebração de uma vitória é assim, como estariam reagindo as pessoas se o Paris Saint-Germain tivesse perdido?”, e ouvi: “Teria sido igual. Todo ano é a mesma coisa, que a gente perca ou ganhe é essa baderna”. O motorista tampouco deixou de me comunicar sua opinião a respeito do período de Neymar no PSG.

Ao longo do caminho, íamos passando por celebrações mais corriqueiras, com engarrafamento, gente gritando ou acenando com camisas pelas janelas dos veículos; às vezes havia trechos quase desertos. Era o último sábado de maio, em uma temporada excepcionalmente quente, e os parisienses, apesar da hora tardia, passeavam e confraternizavam.

Nos dias seguintes, as diferentes correntes da imprensa e do meio político debateriam intensamente sobre as causas e o resultado dos tumultos. Mas nas ruas, nos jardins, um verão de forte calor se iniciava, e prevaleciam a beleza e a tranquilidade.

Em um momento de chuva, abrigamo-nos na exposição do Matisse, que focaliza “a luz radiante dos seus últimos anos”, como comenta o material de divulgação do Grand Palais. Perdi a conta de quantas exposições do pintor já visitei ao longo das décadas. Mas nunca me cansaria. Ia de sala em sala, como se nunca antes tivesse visto aqueles quadros, aqueles guaches recortados; e alguns eram, de fato, uma novidade. A mostra, espetacular, traz como uma injeção de energia e entusiasmo, e revelações sobre o encantamento de estar vivo.

Tomamos o trem para Bruxelas. Lá nos esperavam impressões mais duradouras do que o teatro, a música, a arte, o futebol ou mesmo enfrentamentos de rua podem proporcionar. Estávamos a caminho do casamento da nossa filha.

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O embaixador Ary Quintella escreve quinzenalmente para o Estado de Minas. Seu livro “Geografia do tempo” foi, em 2025, finalista do Prêmio Jabuti.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.