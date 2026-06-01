Quase 900 detidos em incidentes durante a celebração dos torcedores do PSG

Quase 900 pessoas foram detidas na França no sábado e no domingo nos incidentes registrados após a conquista do título do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, informou nesta segunda-feira o ministro do Interior, Laurent Nuñez.

"Mais de 890 detenções, 45% a mais do que no ano passado", quando o PSG venceu sua primeira Liga dos Campeões, explicou o ministro em entrevista à rádio France Inter.

O PSG derrotou o Arsenal nos pênaltis (4-3) após o empate de 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação, na final disputada em Budapeste

Nuñez acrescentou que 178 policiais e gendarmes ficaram feridos em incidentes nos quais as forças de segurança foram "submetidas a agressões sistemáticas e a lançamentos de projéteis".

Um jovem na faixa de 20 anos morreu na noite de sábado após colidir sua moto contra blocos de concreto posicionados para controlar o tráfego em Paris.

No domingo, o presidente Emmanuel Macron condenou os incidentes violentos em Paris e em outras cidades após o segundo título consecutivo do PSG na Liga dos Campeões.

"Isso não é futebol, isso não é esporte, isso não é o que gostamos de ver. Portanto, obrigado aos nossos policiais e aos nossos gendarmes. Seremos implacáveis com aqueles que foram detidos. Não queremos mais ver isso, acabou, estamos fartos", disse o presidente.

Em 2025, após o primeiro título da equipe de Luis Enrique na Liga dos Campeões, 592 pessoas foram detidas em incidentes violentos, 491 delas em Paris.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sm/yad-as/avl/pc/fp