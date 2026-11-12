Krug Bier abre fábrica em Nova Lima para tour com queijos da Canastra

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A Krug Bier realiza no sábado, 14 de novembro de 2026, mais uma edição do evento presencial Experiência Krug Bier: tour na fábrica. A iniciativa proporciona uma imersão sensorial nos bastidores da primeira cervejaria artesanal de Minas Gerais, pioneira no desenvolvimento da cultura cervejeira no estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O evento presencial acontece das 10h00 às 12h00, no Krug Biergarten, localizado em Nova Lima (MG). Durante a visita guiada de aproximadamente duas horas, os participantes vivenciam uma jornada pela história, inovação e tradição que consolidaram a marca no mercado.

O percurso mostra todo o caminho do malte ao copo, detalhando as etapas de produção e o rigoroso controle de qualidade da marca. A programação inclui a análise sensorial de insumos, como maltes e lúpulos, além da visita aos tanques onde a fabricação acontece.

Degustação e harmonização exclusiva

Como ponto alto da imersão, os visitantes têm a oportunidade de degustar quatro estilos diferentes de cerveja artesanal colhidas fresquinhas e direto da fonte. A experiência contempla uma harmonização exclusiva com os premiados queijos artesanais da Serra da Canastra.

Cada participante recebe um kit oficial composto por uma taça exclusiva da Krug Bier para levar a vivência para casa. O conjunto contém ainda um cartão com R$ 15,00 em créditos destinados ao consumo no próprio local.

A equipe da Krug Bier ressalta o valor da ação: "nosso objetivo é abrir as portas de casa para revelar os segredos por trás de cada gole, unindo a tradição de nossa trajetória pioneira com o melhor da gastronomia mineira, que é a nossa parceria com os queijos da Canastra".

Ingressos e regras de participação

Os ingressos individuais estão disponíveis por R$ 89,00, com opções de parcelamento. A organização determinou vagas limitadas com a finalidade de garantir uma experiência confortável e interativa durante toda a visita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por se tratar de um evento com consumo de bebidas alcoólicas, a participação é restrita a maiores de 18 anos. As inscrições e compras de ingressos ocorrem diretamente na página oficial do evento no Sympla.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.