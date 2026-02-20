Ano novo chinês e a energia do cavalo de fogo

O ano novo chinês, também conhecido como Festival da Primavera, começou no último dia 17 e marca um novo ciclo energético.

Ele chega sob a influência do Cavalo de Fogo Yang, símbolo de movimento, liberdade e vitalidade, um convite para deixar o passado para trás e abrir espaço para novas possibilidades.

Segundo Shakti, especialista do Astrocentro, no zodíaco chinês o cavalo está ligado à estação do verão e, por isso, se conecta intensamente ao elemento fogo e à polaridade yang, associada à luz, ao calor e à ação.

“Esse movimento imprime ao ano energia marcada por impulsos, mudanças, desejo de aventura e acontecimentos que tendem a se desenrolar com rapidez. O convite, no entanto, é para agir com cautela, sabedoria e equilíbrio, respeitando o tempo natural dos processos”, diz Shatki.

Alerta-se para a possível tendência ao estresse: deve-se aprender a ajustar o próprio ritmo ao das outras pessoas para evitar desgastes, excesso de cobranças e desequilíbrios emocionais.

A energia do ano favorece novos encontros, vida social mais ativa e a chegada de pessoas que renovam a vida afetiva. Esse movimento pode marcar o fim da fase de estagnação emocional. Para quem já está em um relacionamento, o período beneficia parcerias e projetos em conjunto, além de fortalecer laços e abrir espaço para compromissos mais sólidos.

A energia do cavalo favorece movimento, agilidade e abertura para outras possibilidades. O ano é propício para dar mais visibilidade ao trabalho, especialmente para quem tem negócio próprio. Para quem atua em empresas, devem surgir oportunidades de crescimento e reconhecimento.

O ritmo tende a ser mais acelerado e intenso, o que pode favorecer momentos de estresse e desarmonia interna. Administrar bem o tempo e criar pausas para relaxar e se desconectar quando necessário faz toda a diferença.

Shakti afirma que evitar atitudes impulsivas e agir com mais consciência ajuda a preservar relações e o próprio bem-estar, respeitando tanto o seu ritmo quanto o do outro.

“Ao mesmo tempo, este é um período muito favorável para cuidar da saúde de forma mais ampla, já que o cavalo simboliza vitalidade e energia em movimento”, finaliza Shakti.

*Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.