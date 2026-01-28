Volta às aulas exige atenção ao peso da mochila e saúde da coluna infantil

As aulas recomeçam na próxima semana. Época de finalizar a compra do material escolar e, com ele, da mochila. Item indispensável, ela pode provocar fortes dores na coluna e alterações posturais se for usada de forma incorreta, por causa do excesso de peso. O alerta é reforçado por ortopedistas, que chamam a atenção para cuidados simples, mas decisivos, na prevenção de problemas musculares e ósseos.

De acordo com o doutor Álynson Larocca, a mochila escolar não deve ultrapassar 10% do peso corporal da criança ou adolescente. Quando esse limite é excedido de forma contínua, o corpo passa a compensar o desequilíbrio, o que pode gerar dores nas costas, nos ombros, e até alterações na postura ao longo do crescimento.

Além do peso, a escolha do modelo adequado faz toda a diferença. O especialista recomenda mochilas com duas alças largas, acolchoadas e ajustáveis, que permitam a distribuição equilibrada da carga.

Modelos de uma alça só ou carregados em apenas um ombro devem ser evitados. Eles forçam a coluna para um dos lados, aumentando o risco de desalinhamentos. Os pais devem ficar atentos, pois muitos adolescentes acham “feio” usar as duas alças.

O ortopedista informa que cuidados práticos ajudam a proteger a saúde da coluna desde a infância. A mochila ideal se ajusta bem ao corpo, ficando apoiada nas costas, sem ultrapassar a linha da cintura. O uso do fecho abdominal ou peitoral ajuda na estabilidade e conforto.

A organização interna é outro ponto-chave. Os itens mais pesados devem ficar sempre próximos às costas, enquanto materiais mais leves podem ser acomodados nos compartimentos externos. Essa distribuição reduz a sobrecarga e facilita o equilíbrio durante a caminhada.

Dr. Álynson recomenda aos pais acompanhar regularmente o conteúdo levado na mochila, pois alunos carregam livros e cadernos que não serão usados naquele dia. Sempre que possível, o uso de armários escolares ou materiais digitais ajuda a reduzir a carga.

Observe sinais de alerta como queixas frequentes de dor nas costas, ombros marcados por alças ou inclinação do corpo ao caminhar. Todos são indícios de que algo não está adequado. Nesses casos, procure avaliação profissional.

Crianças e adolescentes não entendem que problema na coluna dura a vida inteira e piora a cada ano. Cabe aos pais explicar isso e vigiá-los. Fica a dica.

