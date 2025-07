Happy hour

Patrícia Dias abriu sua casa na Pampulha para receber um grupo de amigas para um agradável encontro de bate-papo descontraído. Ela mesma decorou a mesa com flores e frutas e presenteou cada convidada com um broche de flor. O menu foi árabe assinado pela Alcici, tudo delicioso. Entre as presenças estavam Esther Negrão de Lima, Edna e Christiana Aguiar, Adriana Vasconcelos, Carla Machado, Cícera Gontijo, Patrícia Duque, Vera Comini, Luzia Doralice Monteiro (de Araxá) e Maria Elvira Sales. Importante esses encontros entre amigas, alimentam a alma.

Um dos assuntos em pauta: a retirada da Stock Car de BH, mais precisamente da Pampulha. Foi para Curvelo. Mil elogios ao prefeito Álvaro Damião. Vale ressaltar que na primeira edição, além da derrubada de 50 árvores no entorno do Mineirão/Mineirinho, o comércio da região ficou fechado por uma semana causando grandes prejuízos, sem nenhuma reciprocidade.

Aniversário



O Ponteio Lar Shopping completa 30 anos e está repaginando o mall. Fizeram a pintura externa e o arquiteto Davi Guerra assina a reforma do espaço, que só ficará completamente pronto em final de 2026. Segundo Luiz Sternick, responsável pelo marketing do Ponteio, o novo visual

vai surpreender.

Fartura



Nos dias 2 e 3 de agosto, o Festival Fartura Dona Lucinha realiza programação gastronômica e cultural no Serro, cidade natal da cozinheira que dá nome ao evento. Em sua quarta edição na cidade histórica, além da participação das filhas de Dona Lucinha, Elzinha e Márcia Nunes, o festival tem como padrinho o chef Caio Soter, à frente do premiado restaurante Pacato. Reconhecido nacionalmente por resgatar, valorizar e reinterpretar tradições da culinária de Minas por meio de pratos autênticos, Soter dialoga diretamente com o propósito do festival: celebrar as raízes e as inovações da gastronomia mineira. Mais informações @farturabrasil

BH.à.Porter



Comemorando seus 10 anos de realização, o salão BH.à.Porter acontece entre 4 e 8 de agosto, reunindo grifes daqui e de outros estados. Cerca de 66 marcas mostrarão seu verão 2026 (em pronta entrega) nos respectivos showrooms na Capital e outras 25 ocuparão o hall do hotel Mercure, no bairro de Lourdes. Também ali haverá desfile bacana com as marcas United Seven, Caos, Victor Dzenk, Thamara Capelão, B.Fly, Cláudia Rabello Jeans, Le Quo Brand, Mood, Cleo e Bia Souza (de NatalRN) e lançamento do livro História do Jeans no Brasil, no dia 4, além de palestras. Um total de 150 compradores/lojistas já garantiram presença. A organização é da Coopermoda, à frente a atuante presidente Ivete Dantas e associados, como o consultor Chico Santoro, que é um craque em ações estratégicas.

Filarmônica



A Filarmônica de Minas Gerais celebra os 10 anos da Sala Minas Gerais e os 200 anos de nascimento de Johann Strauss Jr., em mais um especial Noite em Viena, nos dias 7 e 8 de agosto, às 20h30, na Sala Minas Gerais. Com regência do maestro Fabio Mechetti, diretor artístico e regente titular. No repertório, a valsa, gênero de dança que impactou a música de concerto nos séculos 19 e 20. Essa popularidade se deve a esse grande compositor. Os ingressos estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala Minas Gerais.

Almoço com palestra



O ministro do TCU, Antonio Anastasia será o palestrante do próximo almoço-palestra da ADCE-MG, dia 11, na Fiemg. Estes almoços ocorrem mensalmente e sempre têm um convidado especial.

Vale ressaltar que a instituição comemora seus 60 anos.

Licença paternidade



Custou, mas saiu. Depois de 37 anos a licença paternidade sai de 5 para 15 dias, no Brasil. Em uma medida considerada boa para a equidade de gênero e o apoio à parentalidade, a Câmara dos Deputados aprovou, em regime de urgência, o Projeto de Lei 3.935/08. A proposta também garante estabilidade no emprego por 30 dias após o retorno e estende o direito tanto para pais biológicos quanto adotivos.

Por ai...

O Montê Bar está com novo cardápio assinado por Victor Zuliani, inspirado nos clássicos de boteco, reforçando o que já é marca registrada da casa: uma gastronomia descomplicada, divertida e com generosas pitadas de criatividade. O resultado são pratos que valorizam sabores familiares para o paladar mineiro, mas em releituras criativas e composições pouco óbvias, que exploram ingredientes com leveza e bom humor.

Mais uma vez o atual ministro do TCU, Antônio Anastasia, brilhou com sua fala didática, desta vez ao receber a medalha comemorativa dos cem anos de Luz, em cerimônia no Instituto Histórico e Geográfico. O anfitrião do evento foi o Ozório Couto e a medalha é uma criação do desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant e Iácones Batista Vargas. Na peça oratória, o ex-governador exaltou a sua ligação com a cidade do centro-oeste mineiro.

O jurista Thiago Ferreira Almeida lança o livro ‘A Corrida Pelo Ouro Verde’, dia 11 de setembro no Museu de Mineralogia / Gerdau, no qual mostra a importância dos minerais críticos na transição energética e no movimento geopolítico mundial. Ele, inclusive, contextualiza o papel da ‘diplomacia dos minerais’ nessa mudança global. Certamente, o nosso lítio, explorado no Jequitinhonha, entra na conta. Após o lançamento, seguirá para a Holanda, onde se dedica a estudo do tema no Centro de Direito Internacional da Universidade de Amsterdam.

As alterações climáticas estão chegando à mesa das refeições diárias dos terráqueos, de modo dramático. Depois do azeite caro por causa da seca na Península Ibérica (virou ouro líquido), o arroz subiu no Japão, a cebola na Índia, o alface na Austrália e o café no Brasil – pelo mesmo motivo. As variações oscilaram entre 48% a 300%

A vida dos idosos mineiros não está fácil. São apavorantes os dados sobre golpes sofridos por eles por aqui, um amento de 850% nas ocorrências em apenas cinco anos. Desde os mais violentos (às vezes, dentro da própria família) até os cibernéticos (os mais devastadores para os bolsos), eles são os alvos preferenciais dos bandidos. Andar na rua sozinho também virou um alto risco, uma conta agravada pela teimosia da tchurma prateada.

Os fashionistas se agitam com a expectativa da grande exposição a ser aberta em 2026 para comemorar o centenário da rainha Elizabeth II. Um rigoroso resumo dos trajes usados por ela desde criança até o final do seu reinado ocuparão parte do palácio de Buckingham, em Londres, em ala dedicada exclusivamente ao assunto. Certamente tudo com muitas cores fortes, que ela adorava.

Depois do brilho tipo Times Square marcado para chegar à praça Sete, o skyline de Hong-Kong e seus altíssimos prédios devem se replicar na Capital. A construção de prédios com mais de 50 pisos por aqui, quase foi alcançada nessa semana com lançamento de um prédio de 47 andares na região da Serra. A liberação para os 50+ deve sair rapidinho. Como as limitações geográficas impedem crescer para os lados, vamos crescer para cima.

