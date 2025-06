Cabelos necessitam de cuidados especiais no outono-inverno

Acho que nossa vida ficou um pouco dividida entre a.P. e d.P., ou seja, antes da pandemia e depois da pandemia. Quando conversamos com médicos, profissionais de saúde, nutricionistas e especialistas, eles sempre começam com aquela frase: “Depois da pandemia...”.

Uma das áreas em que nossa saúde foi afetada é a dos cabelos, causando incômodos principalmente para as mulheres. Afinal, eles são a moldura do rosto e a COVID-19 aumentou muito o volume de queda capilar.

Isso se agrava ainda mais agora. Certa vez, uma tricologista me disse que outono é o período da queda de cabelos.

Sabendo disso, a Phytoervas enviou dicas de cuidados para termos cabelos mais saudáveis nesta época do ano.No inverno, os fios precisam de cuidados especiais. As baixas temperaturas, o vento e o ar seco podem comprometer a saúde capilar. Os cabelos ressecam com mais facilidade e perdem o brilho.

Felizmente, isso só ocorre quando não adotamos os cuidados que cada estação exige. A seguir, confira cinco dicas para garantir cabelos bonitos e saudáveis até a primavera:

Lavagens alternadas – É hora de aproveitar o tempo frio para reduzir a frequência da higienização dos cabelos. Essa medida não é só conforto para encarar as baixas temperaturas, mas uma forma de ressecar menos os fios. Por isso, experimente lavar as madeixas dia sim, dia não, dependendo da necessidade.

Proteção térmica – No inverno, a tendência é usar mais ferramentas de calor nos cabelos. Por isso, protetores térmicos são indispensáveis. Eles minimizam os danos causados pelo calor e evitam ressecamento profundo em longo prazo. Ao ar livre, tente proteger os cabelos do frio com chapéus e toucas. Porém, prefira materiais que não causem atrito excessivo, como algodão ou lã.

Cronograma capilar – Não deixe de lado a hidratação, reconstrução e nutrição dos fios, principalmente com tantas mudanças no ambiente. Este é o momento de reconstruir os cabelos, pois no inverno o sistema imunológico costuma se fragilizar, o que pode ocasionar aumento da queda dos fios.

Fios hidratados – Durante o inverno, a hidratação profunda é a chave para manter os cabelos saudáveis. A maneira de fazer isso é mais simples do que se imagina. Usar máscaras capilares ricas em óleos naturais que penetram profundamente nos fios, restaurando a umidade e o brilho, é a grande chave. Condicionadores e leave-ins são o “pulo do gato”: protegem os cabelos do frio e do vento, formando barreira protetora que mantém a hidratação e evita danos.

Secador na medida – Os fios demoram a secar e usamos o secador em temperatura mais alta. Não lave o cabelo com água muito quente. Tente usar o secador em temperatura amena, de preferência com ar frio, para estimular a secagem sem esquentar os fios. Isso evita ressecamento e a piora do quadro de fragilidade que as baixas temperaturas favorecem.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.