Os convidados do casamento de Juliana Mascarenhas de Araújo e Marcelo Chiari Pratini de Morais ainda comentam a beleza do vestido da noiva – que foi assinado pelo estilista Lucas Anderi. Um dos nomes mais badalados no assunto em todo o país, ele optou por um design simples e decote nas costas, guarnecido por aplicações de flores tridimensionais. A cerimônia foi na igreja de São Francisco, em São Paulo. O novo casal retorna essa semana do Japão, onde passa a lua de mel.

Aniversariantes

Georges Perona fez aniversário no dia 2 e recebeu um grupo de amigos no restaurante italiano Nino para um jantar. Nem precisa dizer que a comida estava excelente e o bate papo foi até altas horas. Quem também comemorou aniversário na semana passada foi Natalie Oliffson, figura muito conhecida na moda e que atualmente ocupa o cargo de coordenadora executiva do Circuito Liberdade.

Show imperdível

Fábio Jr. está de volta a Belo Horizonte com um show em comemoração aos seus 70 anos. No dia 24, o cantor sobe ao palco do BeFly Hall, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com a turnê “Bem mais que os meus 20 e poucos anos”. O espetáculo mergulha na carreira de mais de cinco décadas do artista de forma grandiosa e única. Além dos sucessos como cantor, o público relembrará momentos marcantes da sua atuação como ator, comunicador e poeta.

Volta às passarelas

Notícia boa é que a Calvin Klein está retornando ao palco global na Semana de Moda de Nova York, em fevereiro, revelando as propostas da italiana Veronica Leoni, atual diretora artística da casa. A grife norte-americana não participava de desfiles desde a última coleção criada por Raf Simons, em 2018. Finalista do Prêmio LVMH 2023 (de novos talentos) e fundadora da Quira, Veronica traz para a Calvin Klein sua experiência em várias marcas famosas, como Jil Sander, Celina, Moncler e The Row.

Presença forte

Kate Moss, que foi top model da Calvin Klein por anos, prova que continua uma presença forte na moda. Se nos anos 2000, todas estavam de olho nos looks com que ela aparecia em festas, festivais

e nas ruas, agora ela remexeu no seu armário para lançar a coleção “Party Capsule” para a Zara, com colaboração de Katy England, stylist que trabalhou junto a Alexander McQueen e Ricardo Tisci. Kate influenciou toda uma geração com seu estilo apurado e personalíssimo, mesclando o boho e o vintage.

Edição histórica

A CasaCor Minas comemora 30 anos em 2025. Ainda guardado em segredo, o local para sediar a edição histórica já está acertado. Eduardo Faleiro e Juliana Grillo escolheram um imóvel no Centro da cidade, acompanhando o movimento de deslocamento para essa região, onde bares e restaurantes, entre outros empreendimentos, já fazem sucesso. A programação em torno da data promete ser intensa.

Novo Hamburgo

A estilista Elisa Atheniense esteve, na semana passada, em Novo Hamburgo, em visita anual aos ateliês de fornecedores da sua marca, muitos deles atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Como o aeroporto ficou fechado, no ano passado, ela não pode cumprir o ritual, mas agora, ao que parece, o polo calçadista e coureiro da região está se recuperando.

Nova marca

Depois de tornar a Skazi um negócio de sucesso, vendê-la para o grupo AMC Têxtil, da Menegotti, no momento certo e administrar a empresa durante o período de transição, por cinco anos, Wander Martins deve lançar uma nova marca no mercado ainda neste semestre. Aguardem!

Balanço positivo

Maria Flávia Zech Coelho, uma das mais queridas relações-públicas de Belo Horizonte, foi passar

o réveillon no Rio de Janeiro, comemorando o sucesso de um ano profícuo. Em 2024, ela comandou mais de 60 eventos ligados a moda, decoração, lançamentos imobiliários, entre outros, contemplados com seu mailing poderoso.

Por aí...

Em meio à comoção nacional em torno da premiação da atriz Fernanda Torres com o Globo de Ouro, a serenidade do diretor Walter Salles colocou as coisas em seus devidos lugares. Sempre tranquilo, em pleno alvoroço do tapete vermelho disse que “tudo isso” (leia-se, o imenso trabalho de relações-públicas em torno do filme “Ainda estou aqui” e sua protagonista) objetiva, principalmente, expandir o mercado do cinema nacional para outros países. É o que realmente importa.

Quem chegou da Bahia foi Sonia Pena, onde esteve em Santo Amaro da Purificação para os 71 anos do Terno de Reis Filhos do Sol. As comemorações incluíram também o lançamento de um documentário especial contando a trajetória da festa. O seu fundador, Rodrigo Velloso, participou do cortejo comemorativo, assim como o presidente Carlos Dias da Silva e a convidada mineira.

Beth Curi incentivando com seu entusiasmo a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança em BH (que vai até fevereiro), onde seu amigo, o ator Carlos Nunes, está apresentando as peças “Francisco – do rio ao riso” e “Aperte o play e só ria” – que ficam até o dia 19 no Teatro Santo Agostinho. Como sempre, ela e a família passaram o fim de ano em Cabo Frio.

A restauração de obras de Oscar Niemeyer, em Brasília, acabou levantando questões sobre o chamado “niemayerismo”. Embora elogiem a beleza das obras, jovens arquitetos acham que as obras ficaram datadas, são de difícil manutenção e “brigam” com a realidade atual – além de muitas estarem inacabadas. Na realidade, o debate sempre existiu – só que agora cresceu e apareceu.

Ao mesmo tempo em que a moda internacional perdia a italiana Rosita Missoni, aos 94 anos (que criou a marca com o famoso colorido em zigue-zague), a empresa da família expandia sua loja em São Paulo – nesse início de ano. Agora, o espaço está maior e ocupa um novo andar no Shopping Iguatemi. A marca Missoni iniciou suas atividades em 1953, na Itália.

Entre as milhares de quinquilharias que a tecnologia lançou no mercado recentemente, uma das mais interessantes é a colher que mede o teor de sódio na comida. Mesmo aquele sal disfarçado e “escondido” nos molhos é detectado, medido e informado instantaneamente. Um verdadeiro achado para os hipertensos mais cuidadosos.

Depois de cães e gatos, agora são as serpentes que invadem as casas dos amantes de pets. Mais exatamente as jiboias. O negócio é lucrativo, porém difícil – pois a regulamentação é exigente. Mas vale a pena: consta que um criatório (autorizado) em Betim, fatura mais de R$ 1 milhão por ano vendendo os filhotes de cobras – e outros répteis.