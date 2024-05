Sentir tontura com frequência nunca é normal

Na semana passada, falamos aqui sobre os riscos de queda dos idosos, ao comentarmos a Semana Nacional da Tontura. E não é que recebi agora material muito bom da doutora Nathália Prudencio sobre o tema? Ela faz o alerta de que nem toda tonteira é labirintite.



Como acredito que se trata de algo de grande relevância, retomo o assunto e publico a seguir o texto da otorrinolaringologista especialista em tontura e zumbido:



“Labirintite é praticamente o sinônimo popular de tontura ou vertigem, mas o que poucos sabem é que essa relação dificilmente é verdade. A tontura é realmente um dos sintomas da labirintite e de diversas outras doenças. É muito comum que as pessoas cheguem ao consultório já certas do diagnóstico, mas são poucos os casos em que a suspeita se confirma. A labirintite, na verdade, é um quadro raro, e o mais provável é que a tontura ou vertigem esteja relacionada a outras condições.

A labirintite é caracterizada por inflamação ou infecção do labirinto, localizado na orelha interna. Como o labirinto é responsável pela audição e pelo equilíbrio, a tontura pode surgir. Há tratamentos muito eficazes para essas infecções que podem ser administrados precocemente, resolvendo o problema em alguns dias. Então, dificilmente a infecção evoluirá e acometerá o labirinto. Por isso, o diagnóstico de labirintite é raro, são poucos os casos que evoluem a esse ponto.



O mais provável é que quadros de tontura e vertigem estejam relacionados a outras doenças do ouvido interno, como a Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB), que é a mais comum. Popularmente conhecida como tontura dos cristais ou labirintite dos cristais, apesar de não terem relação, a doença causa vertigens frequentes que surgem quando o paciente faz movimentos com a cabeça ao se levantar e ao se deitar na cama, por exemplo.



A ausência de sintomas auditivos é um sinal importante de que a origem da tontura não é labirintite. Apesar de a tontura ser o sintoma mais comum, a labirintite vem acompanhada de náuseas e vômitos, vertigem, suor, zumbido no ouvido, perda de audição ou nistagmo, que são pequenos movimentos involuntários dos olhos.



Portanto, preste atenção nos diferentes aspectos da tontura. Ela é breve ou prolongada? É caso isolado ou as crises têm surgido com frequência? Tem algum sintoma associado? Há algum gatilho?

Sentir tontura com frequência nunca é normal. Esse sintoma pode prejudicar seriamente a qualidade de vida do paciente, aumentando o risco de quedas e criando dificuldades no dia a dia. Algumas pessoas sentem tontura simplesmente ao levantar da cama, o que pode ser a tontura ortostática causada pela queda repentina da pressão arterial ao mudar de posição.



Outras pessoas podem sentir vertigem, além de enjoo e dores de cabeça, durante viagens, o que chamamos de cinetose.



Então, devemos sempre buscar a causa da tontura, que pode envolver, além de problemas no ouvido, doenças neurológicas e cardíacas, alterações sistêmicas e efeitos colaterais de medicações.



É indispensável procurar o especialista. Geralmente, o diagnóstico é dado a partir dos relatos do paciente, avaliação médica e alguns exames. A labirintite se resolve com o tratamento correto, que envolve repouso, alimentação balanceada, hidratação e uso de medicamentos para aliviar os sintomas, além de antibióticos, caso se trate mesmo de infecção bacteriana.” (Isabela Teixeira da Costa/Interina)