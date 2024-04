Nesta quinta-feira (25/4), às 18h30, haverá importantíssima reunião para o segmento da moda na cidade, que será realizada no Museu da Moda (Rua da Bahia, 1.149, Centro). O Fórum Setorial da Moda e Vestuário de BH, criado pelo Conselho Municipal de Política Cultural (Comuc), vai debater as políticas para o setor. A presença de todos os envolvidos na área é de fundamental importância.



As atribuições do fórum são garantir a participação da sociedade civil nas discussões de uma política cultural voltada para a moda em Belo Horizonte; estabelecer diálogo com atores e coletivos do setor para verificar interesses comuns e específicos da área e encaminhá-los ao poder público; e estabelecer interlocução com o poder público sobre ações culturais direcionadas à moda e ao vestuário, articulando-se com o Comuc.



O fórum é instância de participação popular aberta a todos os interessados no setor. A entrada é gratuita, limitada à capacidade do auditório do museu.



Este primeiro encontro do ano marcará a retomada das reuniões da instituição e terá a participação e liderança de Silvia Fernandes, conselheira titular e representante do setor da moda no Comuc.



Inicialmente, serão estabelecidos um calendário do encontro e a coordenação executiva dos trabalhos. Na pauta também está o início das discussões para a construção do Plano Setorial da Moda.



Estarão presentes conselheiros de outros fóruns setoriais e regionais para troca de experiências, assim como membros do setor público ligados ao próprio Comuc e à Secretaria Municipal de Cultura. A partir desta reunião, serão marcados encontros fixos mensais. A ideia é que o Fórum da Moda se firme como canal de trocas entre o setor, a sociedade civil e o poder público.



Silvia Fernandes destaca que o Plano Setorial da Moda é ferramenta importante para que o segmento consiga alcançar seus objetivos e metas – entre eles, integrar, pela primeira vez, o Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte.



“Se por um lado irá nos ajudar a nos compreender estrategicamente em vários eixos de nossas necessidades estruturais e visão de onde queremos chegar, de outro, do lado governamental, um Plano Setorial da Moda aprovado nos possibilitará a busca da implementação de políticas públicas para a moda que ultrapassem os limites de uma única gestão de governo”, explica.



Françoise Jean de Oliveira, diretora de Políticas Culturais e Participação Social da Secretaria Municipal de Cultura de BH, diz que a consolidação do fórum “vem demarcar, de uma vez por todas, o lugar da moda como campo importantíssimo do fazer cultural. A moda tem lugar de destaque na economia da cultura. Por tudo isso, é importante a existência de espaços nos quais fazedores de moda possam discutir políticas públicas de cultura”.



Nossa colega, a jornalista especializada Heloísa Aline, foi representante do setor da moda no Comuc no período 2018/2020, atuando para a criação do Fórum da Moda. Para ela, “é de vital importância sua reativação agora, pois, como o próprio nome diz, o fórum é o local em que as demandas reprimidas do segmento são discutidas democraticamente e horizontalmente no âmbito das políticas públicas e levadas para os responsáveis por abraçá-las e executá-las.”