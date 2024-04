Quando uma marca conhece profundamente sua identidade fica bem mais fácil criar coleções para as mulheres que se identificam com seu trabalho. Este é o caso da Alphorria que, desde seu nascimento, já tinha um propósito definido. Edna Thibau, sua fundadora, desejava fazer roupa fashion e elegante com a malha, material considerado de segunda categoria até então.

O advento da tecnologia das matérias-primas fez com que ela fosse além no seu objetivo, incluindo outras bases têxteis e lançando coleções admiráveis, que fizeram sucesso nas passarelas dos principais eventos de moda do país. Desde o início, Edna imprimiu na Alphorria um estilo único determinado pelas criações em moulage e por uma boa dose de sensualidade.



Essa digital impressa com firmeza ao longo dos anos pode ser percebida, mais uma vez, no último desfile promovido pela marca, no emblemático Complexo CentoEQuatro, no centro da cidade. Tirando partido da arquitetura do edifício, a cenografia foi buscar elementos no filme La Nave Va, de 1983, dirigido pelo italiano Federico Fellini. A versão original se passa em 1912 e mostra uma sequência de eventos ocorridos a bordo de um navio luxuoso.



Na interpretação do desfile, o foco é o porão de um navio, as esculturas de Leandro Gabriel remetem a elementos marinhos, os artistas circenses foram caracterizados como marinheiros e a atmosfera geral vai do retrô ao gótico. Fantasias e conceito à parte, e falando de roupa propriamente dita, o que se viu na passarela foram dois braços das coleções para o outono-inverno da marca, que poderão ser encontrados na loja, localizada na Cidade Jardim.



O que predomina em ambos é a versatilidade das peças e a atemporalidade. Entre o casual e a pegada “noite”, texturas mais leves ou mais robustas, comprimentos longos e curtos, há um pouco de tudo com o objetivo de conquistar essa mulher Alphorria, cujo perfil é fortemente delineado por sua equipe de criação.



A primeira coleção, batizada de Feelings, já está no ponto de venda, pronta para conquistar o desejo imediato e o coração das clientes. A outra se chama Luminous, chega na loja no final de abril, e passa pela influência do quadro Noite Estrelada, de Van Gogh, focando especialmente no conceito noite. No desfile, as duas linhas foram mostradas em looks individuais, mas, em alguns momentos, se misturavam, se complementando.



transparências

Interessante também observar alguns resgates feitos no próprio acervo da marca: o tule com aspecto felpudo, que apareceu na passarela, é um exemplo. “Em 1998, usamos um tule com aplicação de laços de metal. Agora, ele chega em versão diferente, feita com fitas cortadas, e dentro da tendência das transparências, que foram muito percebidas nos desfiles internacionais, observa Cássio Vital, estilista da marca. O mesmo aconteceu com o plissado diagonal buscado em uma coleção do início dos anos 2000.

“Gosto de resgatar esses ícones, que foram importantes, e apresentá-los novamente”, ele explica.

Mas ao lado do fashion – como no vestido metalizado coberto por tule com efeito changeant; dos franjados; da malha com efeito de couro (techno leather) –, a atemporalidade da marca se revela, sobretudo, na alfaiataria precisa presente em macacões, blazers, trench-coats e nos casacos avantajados com comprimentos oversize. Junto às peles, essas peças dão vontade que as temperaturas baixem por aqui, no Brasil, para que tudo possa ser usado com elegância.



É claro que, em um desfile como esse, não podia faltar o jérsei, matéria base na identificação da Alphorria, como pontua Cássio, particularmente nos looks sensuais para a noite. Destaque também para o jacquard, que flerta direto com os círculos do quadro de Van Gogh e, que de longe, passa por print exclusivo. Outro tecido relevante há cerca de três coleções é a zibeline, que, por si só, já define luxo. E, para complementar, vem o tweed clássico e o brilho dos paetizados. Entre pretos e off whites, cinza mescla, terra e roxo, o magenta surgiu pontuando de luz a apresentação da marca.