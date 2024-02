Pouca gente sabe, mas é possível doar 6% do Imposto de Renda para instituições sociais que tenham projetos aprovados por alguma lei de incentivo. Em vez nós, pessoas físicas, pagarmos tudo o que é determinado na Declaração de IR para o governo, podemos destinar 6% desse valor para fazer o bem. O ideal seria poder doar tudo, mas é melhor pouco do que nada. E podemos destinar parte da restituição também.

Para doar, é preciso informar a decisão quando estamos fazendo a declaração, já deixando tudo estabelecido no dia da entrega e do pagamento da primeira parcela.

Fiquei sabendo de tudo isso, tintim por tintim, quando visitei a Casa de Apoio Aura. Por sinal, fiquei impressionada com esta ONG, que conheci assim que foi fundada. Para falar a verdade, foi um “re-conhecimento”.

Organização filantrópica fundada em 1998, a Casa Aura recebe crianças e adolescentes em tratamento de câncer, doenças hematológicas e transplantados vindos do interior de Minas e de várias cidades do país, junto de seus acompanhantes. Começou com uma residência na Avenida do Contorno, perto do Bairro Serra, passou por alguns problemas de administração, até que foi abraçada pelo saudoso empresário Ney Bruzzi, que colocou o jovem engenheiro Luiz Antônio Senna de Lima, o Yu, à frente da ONG. O amigo José Gustavo Mattos Gatti imediatamente se voluntariou para ajudar. O dois convidaram o advogado Paulo Pacheco Neto para assumir a gestão da Casa Aura.

Com os três, a história mudou. Da pequena casa na Avenida do Contorno, a Aura foi para a sede própria, no Bairro Santa Efigênia: um prédio de 10 andares bem equipado, organizado, totalmente construído e montado com doações. Um brinco de limpeza, com infraestrutura de tirar o chapéu.

Além de hospedagem e alimentação, a ONG conta com uma equipe de profissionais de enfermagem 24 horas, fisioterapia, nutrição, psicologia, psicopedagogia, serviço social, fonoaudiologia e toda estrutura administrativa e financeira. Não foi à toa que a Casa Aura ficou, seguidamente, entre as 100 melhores organizações não governamentais do país nos últimos três anos.

Nesta visita, fiquei sabendo da possibilidade de doarmos 6% do IR a pagar ou do que temos a ser restituído. Mas isso deve ser feito na declaração completa; na resumida, não é possível doar. E é muito fácil. Entre no site aura.org.br, clique em “como doar”, depois clique em “destine seu IR”. Lá tem a relação dos projetos que podem ser contemplados. Você deve escolher um deles. Pequeno vídeo ensina o passo a passo na declaração de Imposto de Renda. Não pode pular nenhuma etapa, se não dá errado.

Vamos lá: no aplicativo do IR da Receita Federal, clique em “resumo da declaração”, depois em “doação diretamente na declaração – ECA”. Selecione “fundo municipal”, escolha o estado de Minas Gerais, e o município de Belo Horizonte. O próprio sistema vai informar o valor disponível para doação. Clique em “imprimir DARF para emissão”.

Para a doação valer, tem de pagar até o último dia do prazo da primeira parcela do IR. Depois que pagar a DARF, você tem até 30 dias para mandar um e-mail para crianca@pbh.gov.br e juridico@aura.org.br , constando Projetos da Casa de Apoio Aura, seu nome completo, CPF, identidade, data de nascimento, endereço, telefone de contato, cópias da DARF e do comprovante de pagamento. Pronto, a doação foi feita.

Fica aqui o convite para ir até lá conferir de perto o que estou falando. Aproveite para visitar o bazar permanente, que aceita doações. Tem de um tudo: acessórios, roupas infantis, masculinas e femininas, além de coisas de casa e livros. É um ótimo lugar para compras. Só não podemos entrar nos quartos, pois é necessário preservar as crianças, por causa da baixa imunidade. Ajude a ajudar. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)