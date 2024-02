Destaque no carnaval, os fios precisam de cuidados para se manter saudáveis

Sol, chuva, suor, glitter, tinta lavável, spray, mousse, gel, grampo, gominha e, de quebra, bebida. Tudo isso passa pelo seu cabelo durante o carnaval. Aí você pergunta: bebida? Sim, quantas pessoas não trombam em você e acabam derramando a bebida? Se forem mais altas, pronto, lá se foi um banho de sei lá o quê em sua cabeça.

Há quem prefira curtir o carnaval atrás do trio elétrico e nos bloquinhos de rua, porém, tem muita gente que prefere curtir o feriado em uma praia ou piscina. A exposição ao sol, à água do mar e ao cloro da piscina pode deixar seus cabelos fragilizados.

Como garantir que os seus cabelos não fiquem totalmente destruídos depois do carnaval? Cuidando deles durante a folia. Se não pensou nisso, ainda dá tempo.

Hidratação não pode faltar para garantir que eles permaneçam saudáveis e maleáveis. Se conseguir, pelo menos uma vez no meio da folia, dê um banho de creme, em casa mesmo, para hidratar. Outra coisa importante: protetor solar. Assim como a pele, os cabelos também sofrem com os efeitos nocivos dos raios UV e a exposição prolongada ao sol. Isso pode resultar em ressecamento, perda de brilho e até mesmo danos estruturais. Para evitar que isso aconteç, é ideal abusar no uso de produtos com filtro solar.

Para manter a lubrificação dos fios de maneira rápida e fácil, um óleo capilar na bolsa é fundamental para a correria da folia. Em poucos segundos, o frizz e o aspecto ressecado podem ir embora, dando espaço para fios mais brilhosos e macios. Um protetor capilar para sol, mar e piscina com os ativos naturais auxilia na proteção aos fios especialmente em cabelos com química.

Leia também: Anvisa cancela registro de 1.200 pomadas modeladoras

Depois do carnaval, é importante dar um trato nos cabelos, usando o poder da hidratação. Para isso, faça uma hidratação, passe máscara capilar de super restauração, principalmente à base de produtos naturais, porque ajuda na restauração dos fios. Se possível, dê um descanso de secador, chapinha, baby liz, grampo, gominha etc. Deixe as madeixas descansarem, assim como o seu corpo. É hora de relax total.

Tudo que é linha de tratamento para cabelos e pele é muito caro. Então não vamos dar nome aos bois. Indicaremos o que deve passar e cada um procure a marca que cabe no seu bolso. Comece por um esfoliante capilar. Procure um mais suave, que possa ser usado tanto nos cabelos quanto no rosto. Esse produto remove as células mortas e promove a renovação celular. Possui ação anti-inflamatória, anticaspa, antisseborreica e antifoliculite, ajudando a manter cabelo e pele limpos e saudáveis.

Depois lave as madeixas. Existe uma linha de shampoo 48 horas, alguns com ácido hialurônico e silicones especiais. Eles limpam, desembaraçam e dão brilho aos cabelos. Em seguida, aplique uma máscara, deixando agir de cinco a 10 minutos, enxágue bem e finalize com um protetor finalizador. Outra solução é fazer suplementação nos fios, uma forma de repor os nutrientes perdidos durante a folia de carnaval. Para isso existem suplementos capilares. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)