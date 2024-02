O Disque 100 é o canal específico para denúncias criado pelo governo para funcionar durante o carnaval. Ele vem somar forças com o 180 (central de atendimento a mulheres) e o 190 (Polícia Militar).

E continua a máxima de que respeito é fundamental. Não é não.

Carnaval



Quem gosta de carnaval já está na folia e com o roteiro pronto de blocos para participar. Para os pais que querem levar os filhos para brincar, uma boa pedida é o Parque do Palácio, que está com programação especial, que garante diversão para os pequenos e dias de sossego para os adultos. A diversão é garantida com bloquinho infantil, oficinas e playground com monitores, o que garante aos adultos dias de descanso com ótima gastronomia e bons drinques aos pés da Serra do Curral. Tem também o Festival Tim Tim. Funcionamento hoje, amanhã e terça, das 9h às 19h. Retirada de ingresso pelo Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/90944/d/239808/s/1637263

****



Há quem diga que o ano só começa de verdade depois do carnaval. Se depender de Belo Horizonte, isso vai demorar ainda mais um pouquinho, porque, no domingo que vem, dia 18, a partir das 13h30, vai ter carnaval por aqui, com o cortejo do bloco Filhas de Clara (Nunes), na avenida que recebeu o seu nome, no Bairro Renascença. A banda composta apenas por mulheres é liderada pelo trio de vocalistas Aline Calixto, Júlia Tizumba e Tia Elza. As canções, claro, são todas de Clara Nunes.

Moda e Fé

Na semana passada, Riccy Souza Aranha recebeu amigos e clientes para o lançamento de seu primeiro livro, em São Paulo. Com mais de 200 páginas, “Moda e fé” apresenta a trajetória dos 35 anos da Mixed, a história da fundadora e de sua família através da moda. Depoimentos de pessoas que desempenharam papéis essenciais ao longo dessa jornada, como Costanza Pascolato, Caroline Trentini, Maria Rudge, Lala Rudge, Luana Piovani, Maria Prata, Lilian Pacce e Bruno Astuto, enriquecem a obra ao compartilharem suas experiências com a marca.

sucesso total



O baile da Olho Magazine, promovido pelo competente e criativo Zeca Perdigão, foi um tremendo sucesso, com a turma toda caprichando nas fantasias. Entre os mais animados, estava a dupla Juliana Recoder e Milton Pedrosa, ele com kilt estilizado, remetendo à homenageada da festa, Vivienne Westwood. Além de estimular a animação pré-carnavalesca, o assunto também valorizou as linhas art-déco do hotel Londres, onde tudo aconteceu.

Indicação merecida



O filme “Invisíveis”, uma coprodução Brasil/EUA filmada em Nova York, com direção de Heitor Dhalia e participação de Andrea Beltrão, recebeu indicação para o 39º Festival de Cinema Internacional de Santa Bárbara. Chegou à Califórnia concorrendo à categoria Competição Norte-Americana, com exibições nos dias 15 e 16 de fevereiro. Roteiro do ator e cineasta Bernardo Barreto, que também é o protagonista.

GRADIS PROTETORES



Um detalhe pouco divulgado sobre os carnavais da capital é o cuidado com os jardins que os foliões mineiros – em sua maioria – sempre tiveram. Esse fato é comentado, inclusive, por muitos visitantes, encantados com esse comportamento. Mas, como seguro morreu de velho, nesse ano a Prefeitura de BH reforçou a proteção desses logradouros, implantando 50 mil grades nos canteiros situados próximos aos locais onde a folia acontece. Uma medida acertada, garantindo que continuem lindos e floridos, como estão, pelo restante do verão.

por aí...

Alguns estabelecimentos comerciais vizinhos às áreas onde estão reunidos os blocos carnavalescos da cidade tiveram uma boa ideia. A saber: em vez de brigarem com a ‘turma do xixi na calçada’, os salões de beleza, butiques e afins abriram as portas para alugar seus banheiros e vender água. Uma experiência bem-sucedida no ano passado, com faturamento extra garantido. Nesse 2024, o novo modelo de negócio deve ser ampliado.

Um dos blocos mais interessantes do carnaval da cidade é o das “Charangueiras”, que sempre aparece na região da Savassi. Reunindo cerca de 50 mulheres, comemorou 10 anos, com todas fantasiadas de miss Brasil. Obviamente, realçando as suas formas curvilíneas com o famoso maiô Catalina, sucesso nos áureos tempos dos concursos de beleza. Até o maestro da charanga entrou

nas medidas da icônica peça.

Para quem nunca ouviu falar que existe um ‘samba mineiro’, nessa folia de Momo será a oportunidade para ver de perto como é o nosso batuque. Mais exatamente no Palácio da Liberdade, que deixou de ser casa do governo para ser casa do samba, pelo menos nesses dias do reino da fantasia. O carnaval é uma alegria para lá de democrática.

As louváveis e necessárias iniciativas para garantir o respeito no carnaval acabou gerando desdobramentos inesperados. O primeiro é que muitas turmas preferiram fazer festas particulares, onde o risco de um rapaz ser preso por qualquer olhada mais ousada para a foliã ao lado é menor. O segundo é que essa debandada fez cair o contingente de beldades e marmanjos mais descolados nas folias de rua. Pelo menos, foi o que concluíram observadores mais atentos nos pré-carnavalescos blocos até aqui realizados.

A força do carnaval de BH está sendo mostrada tanto pelos números gigantescos, como também pela entrada do assunto nas coberturas maciças das redes sociais, emissoras de televisão e jornais de todo o país. Mas, para os fãs da baiana Ivete Sangalo, o maior termômetro desse sucesso é a presença da moça por aqui (nos Olhos d’Água, no evento Carnaval dos Sonhos) para fechar a folia, na terça-feira. Haja axé!

O aparecimento do famoso ET de Varginha completou 28 anos em janeiro, mas as comemorações mais expressivas serão realizadas em 2026, quando completar 30 anos. Um filme sobre o assunto está em fase de produção pelo cineasta Guto Aeraphe. Esse caso do extraterrestre ‘mineiro’ só tem um rival (em importância) no mundo, que é o famoso caso Roswell, a suposta queda de um disco voador nos Estados Unidos, em 1947.