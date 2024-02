O carnaval vai começar, os foliões já estão com os looks prontos. Fantasias e acessórios em cima para cada dia, maquiagem programada, com muita cor e glitter. Mas como fazer para a maquiagem sobreviver aos bloquinhos? Durar o dia todo debaixo de muito sol, talvez um pouco de chuva e muito suor? Aqui vão algumas dicas:

Não economize no fixador. Antes de sair de casa, dê uma boa borrifada no spray fixador de maquiagem. Isso vai garantir que sua maquiagem sobreviva até mesmo às coreografias mais ousadas. O produto, se for de qualidade, vai segurar tudo no lugar, mesmo naqueles momentos mais intensos.

Vamos lá, é muita coisa e tudo é importante. Primeiro de tudo, passe o creme hidratante, depois o protetor solar, que é fundamental. Afinal, proteção é tudo!

Agora, sim, vamos para a maquiagem em si e os produtos que ajudarão a mantê-la bem duradoura.

Existe um produto usado na preparação da pele antes da maquiagem, que age a partir do primeiro minuto de aplicação. É o bioestimulador, que estica e levanta a pele instantaneamente, deixando-a lisa, viçosa, com disfarce dos poros. Ele controla a oleosidade e reduz bastante o efeito craquelado. Depois passe um primer, que não pode faltar. Espalhe bem antes da maquiagem, ele cria a base que ajudará a fixar a make.

Escolha sempre produtos à prova d'água. Máscaras de cílios, delineadores e até mesmo sombras. Assim, poderá suar muito e até enfrentar as chuvas que são frequentes na folia de Momo. Eles são mais difíceis de ser retirados depois, mas vale a pena.

Fique atenta: por mais acabada que você esteja quando chegar em casa, não tenha preguiça, é preciso retirar a maquiagem. Principalmente porque toda make de carnaval tem muito brilho e glitter, é um perigo microprodutos entrarem nos olhos quando você estiver dormindo.

Lave o rosto com água corrente e sabonete neutro ou com o que foi indicado por sua dermatologista. Depois, passe água micelar detox, que não serve apenas para remover a maquiagem. O produto é 4 em 1: limpa, demaquila, nutre e protege, promovendo hidratação, vitalidade e saúde. Como se não bastasse, é feito com água de coco e prebióticos, indicado para todos os tipos de pele, principalmente as mais sensíveis.

Para não se esquecer de nada, o ideal é deixar tudo organizado. Deixe a maquiagem em uma caixa e monte nécessaire enxuta e eficiente, com produtos que vão garantir a saúde da pele – isso vale tanto para o rosto quanto para o corpo. São eles: água micelar, demaquilante, hidratante, protetor solar e repelente.

Não se esqueça do creme multirreparador para aliviar áreas de atritos, ou seja, os pés e principalmente entre as coxas. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)