Com a preocupação cada vez maior com o meio ambiente, e com a medida implantada há anos de não poder viajar com embalagens com mais de 100ml em malas de mão, fabricantes desenvolveram o xampu e condicionador sólidos, ou em barra, como muitos chamam. Apesar de já ter sido lançado há bastante tempo, o “novo” formato custou muito a ser aceito no mercado, e ainda não tem vendas em massa.

Quando o produto entrou no mercado, recebi uma amostra, mas tenho que confessar que não tive coragem de experimentar. Com o passar dos anos, o produto ganhou espaço e, apesar de ainda não ser consumido em massa, está mais aceito, e algumas pessoas próximas experimentaram e passaram a me dar opiniões divergentes.

Sei da importância de informar aos leitores sobre as vantagens e desvantagens reais de novos produtos, decidi experimentar o xampu e condicionador em barra e somar a minha percepção à das amigas e repassar aqui, as informações.

É inegável que o novo formato reduz o uso de embalagens plásticas que contaminam – e muito – o nosso planeta, e o meio ambiente agradece. Essa é uma grande vantagem: ser sustentável.

Quantidade de espuma

Apesar de todas as informações dadas pelos fabricantes de que o xampu sólido dá menos espuma, tenho que discordar. Tanto eu como todas as pessoas com que conversei nos surpreendemos porque esperávamos pouca espuma, mas o volume foi muito bom. Isso pode ter ocorrido nos primeiros produtos lançados ou em algumas marcas. Nos atuais, ou pelo menos no que eu usei, a espuma foi bastante.

Achei mais fácil aplicar o xampu sólido, pois o líquido tem que colocar na mão e espalhar, ou jogar no alto da cabeça e espalhar. O sólido a gente esfrega em todo o cabelo de forma mais rápida e homogênea, sem escorrer. E a sensação de limpeza é a mesma em ambos os formatos.

Segundo fabricantes e pesquisadores, o xampu em barra limpa até mais que o líquido. Isso se dá porque enquanto a versão líquida tem muita água em sua composição, o mesmo não ocorre com o sólido.

Porém, uma fala foi unânime: logo após lavar o cabelo, ele fica mais seco e áspero. Essa sensação só muda quando a gente passa o condicionador.

Modo de usar

E esse segundo passo é outra “aventura”. Eu fiquei em dúvida sobre como usar o condicionador: passar em todo o cabelo ou só nas pontas? Como a sensação era de cabelo muito duro e seco, decidi passar em todo o cabelo, com medo de ficar “emplastado”. Não ficou.

Imediatamente o cabelo é hidratado e a sensação muda. Algumas de minhas amigas disseram que, depois de secarem os cabelos, eles não ficaram sedosos como são normalmente, perderam o movimento e ficaram mais “duros” e armados. Comigo e com outras, não houve mudança.

É importante ressaltar que o perfume é bem diferente dos xampus líquidos convencionais. Como os sólidos são feitos com ingredientes naturais e, por isso, menos nocivos, seu perfume é mais amadeirado e com cheiro de plantas.

Segundo os produtores, é preciso paciência para ver os resultados nos cabelos, porque o produto irá, aos poucos, remover os resíduos dos xampus tradicionais e, consequentemente, as substâncias nocivas aos fios, como parafinas, silicones e petrolatos.

Como são mais concentrados, possuem mais ingredientes e menos água, o xampu e condicionador sólidos garantem uma duração maior do que as versões líquidas. Por isso, não é preciso exagerar na aplicação do produto. De forma geral, uma barra chega a durar, em média, entre 30 e 60 lavagens, o que corresponde a, aproximadamente, dois ou três frascos das versões líquidas. Mas isso vai depender do comprimento do cabelo e de quantas vezes por semana a pessoa lava as madeixas.

Dica para as barrinhas durarem mais:

>Desligue o chuveiro enquanto usa o xampu e o condicionador sólidos;

>Corte as barras em pedaços menores e utilize apenas um pedaço por vez;

>Armazene as barras de xampu e condicionador sólido em saboneteiras com frestas, que ajudam a drenar a água e evitar que a barra derreta. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)