Vermelhidão pode indicar que algo não vai bem no organismo

Durante a aplicação da maquiagem, tudo bem apostar no blush rosado. Mas quando a vermelhidão aparece sem ser convidada, é sinal de que algo na pele ou organismo não anda muito bem. O pior é que tentar se livrar dela em casa pode ser muito frustrante.

“Para alguns, o rubor, a vermelhidão, aparece quando se sentem envergonhados ou entusiasmados, como em um treino exaustivo. Existem também manchas rosas ou escarlates que aparentemente surgem do nada e permanecem por muito tempo. Para saber como tratar, é fundamental procurar o dermatologista. A pele, quando fica avermelhada, pode estar mais irritada, sensível e suscetível aos danos ambientais”, explica a médica Ana Maria Pellegrini, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

A exposição moderada ao sol deixa a pele com um tom rosado. “Isso ocorre porque, com o tempo, a exposição aos raios UV pode destruir o colágeno, a elastina e outras estruturas que ajudam a sustentar a pele. Em resposta a esse dano, os vasos sanguíneos se dilatam para trazer fluxo de sangue para a área”, afirma.

Após vários períodos de exposição UV desprotegida, os vasos sanguíneos ou capilares podem ficar muito danificados e ter mais dificuldade em se contrair novamente, o que leva ao rubor mais persistente a longo prazo.

“Para tratar queimaduras ou bolhas mais graves, o alívio imediato pode ser obtido com hidratantes com ingredientes como aloe vera ou calamina”, orienta a especialista. “Use protetor solar diariamente. Esse produto deve ter FPS de no mínimo 30 e ser reaplicado a cada duas horas em exposição direta.”

Mudar repentinamente de um local frio e com ar-condicionado para o ambiente externo quente e úmido causa choque térmico, fazendo com que o rosto fique vermelho.

“Os vasos sanguíneos se ajustam a essas mudanças se expandindo (vasodilatação) ou se contraindo (vasoconstrição) para regular a temperatura interna do corpo”, afirma a doutora Ana Maria. Disso resulta a vermelhidão, que desaparecerá naturalmente à medida que o corpo se ajustar ao novo ambiente. Manter a pele hidratada também ajuda.

A dieta pode ter influência sobre a vermelhidão. “O álcool dilata os vasos sanguíneos. Por isso as bochechas podem ficar meio quentes ou coradas depois de tomar algumas doses de tequila”, comenta a dermatologista. Alimentos com capsaicina, composto encontrado na pimenta e em molhos picantes, podem desencadear resposta inflamatória na pele que leva à vermelhidão e contribuir para surtos de rosácea.

Se o rosto traz rubor permanente, é possível que a causa seja a rosácea, uma doença inflamatória. Embora especialistas ainda não saibam a causa exata, a genética e gatilhos ambientais (alimentos, clima, exercícios e exposição ao sol) podem deixar a pele vermelha, com sensação de queimação, ardência ou coceira. Na rosácea tipo 2, espinhas, pústulas e/ou pápulas inflamadas fazem parte do problema.

“A rosácea é crônica e não existe cura conhecida que possa manter o rubor afastado para sempre. Há maneiras de reduzir a frequência dos surtos e aliviar sintomas. Evitar gatilhos comuns, como luz solar excessiva, alimentos picantes ou vinho tinto, pode ajudar. Tratamentos anti-inflamatórios, recomendados pelo médico, também controlam o problema”, informa Ana Maria Pellegrini.

Tratamentos em consultório incluem lasers, que podem aquecer a hemoglobina (ou pigmento) nos vasos sanguíneos e reduzi-los com o tempo.