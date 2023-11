Belo Horizonte vai sediar mais uma vez a tradicional Feira Nacional de Artesanato (FNA), de 6 a 10 de dezembro (quarta-feira a domingo), no Expominas. Com o tema “A arte naif”, o evento contará com mais de 700 estandes, oficinas artesanais gratuitas, shows musicais, praças de alimentação e apresentações de comunidades indígenas. A expectativa é receber mais de 100 mil visitantes, movimentando cerca de R$ 60 milhões ao longo de cinco dias, segundo a organizadora Tânia Machado, do Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro Cape). Tânia prevê que a feira vai gerar aproximadamente três mil empregos diretos para artesãos, dois mil empregos diretos para prestadores de serviço e perto de 15 mil indiretos.

Aniversário animado

Já está tudo pronto para o aniversário de Kelson de Oliveira, no próximo sábado, 26, no Outland. Cláudia Resende preparou uma superfesta para comemorar o aniversário do marido. O casal se destaca pela animação e os amigos já sabem que o almoço, marcado para as 13h, vai terminar de madrugada. Isso porque foram contratadas quatro bandas e um DJ, entre elas, o Jamil. Quem quiser aproveitar tudo o que está programado deve ser pontual.

Destaque jurídico

Manucci Advogados, escritório mineiro que acaba de abrir unidade no Mato Grosso, foi reconhecido pela Interlaw com o prêmio de destaque entre todos os escritórios de advocacia da América Latina, pela qualidade de seus serviços. Daniel Manucci, sócio do escritório, representou o Brasil na última reunião global da Interlaw, na Costa Rica. O evento contou com a presença de representantes da Interlaw nas Américas, Ásia, África, Europa e Oceania. Daniel está em Paris em reuniões com clientes, parceiros locais da UGGC Avocats e colegas da Interlaw. Também participade eventos da International

Bar Association.

APAGÃO DE NOEL

O impensável aconteceu: lojas e shoppings estão com dificuldades para encontrar senhores com perfil para assumir a função de Papai Noel na promoção de suas vendas natalinas. Dizem que alguns

deles se foram na COVID-19. Outros afirmam que o calor excessivo é um risco sob as roupas pesadas. Muitos estabelecimentos estão recorrendo a atores para “interpretar” o papel. Os mais realistas já pensam em apelar para mamães noéis – o que seria uma solução simpática e atualizada.

Jantar italiano

A dinâmica Lilian Furman marcou para quinta-feira, 23, às 20h30, o seu último jantar musical italiano do ano. Como já é tradicional, será na cantina Provincia de Salerno, no Santa Efigênia. O menu degustação assinado pelo chef Bruno Peluso tem couvert, entrada, dois pratos principais e duas sobremesas, tudo no clima natalino.

Confraternização

A diretoria do Automóvel Clube está promovendo uma grande feijoada de confraternização, em 16 de dezembro, das 12h às 17h. Será uma tarde deliciosa de sabores e sons. O chef executivo da casa, Nélio Eustáquio, promete edição especial da tradicional feijoada completa, inaugurando uma versão mesclada com muita arte. Bebidas serão cobradas à parte. Para animar, a banda Alegria Geral e os DJs Alejandro Garcia e Carlão Santos. Os convites já estão à venda.

Mães Empreendedoras

Mães que desejam iniciar um negócio ou aquelas que já estão planejando as ações

para o próximo ano podem participar do 4º Encontro Mommys Empreendedoras – EME. As inscrições devem ser feitas no site Sympla. O evento está marcado para dia 27, das 19h às 22h30, na sede do Sebrae Minas, um dos apoiadores da ação, por meio do programa Sebrae Delas. A temática desta edição será gestão de tempo, um dos grandes desafios pessoais e profissionais, sobretudo para as mães empreendedoras. O assunto será abordado pela especialista em neurociências e psicanálise aplicada à educação e empreendedorismo Claudia Villela, no workshop “Mão na massa”, com o tema: "O que fazer quando parece que o tempo escorreu pelos dedos?

Por ai...

Cerca de 1,5 mil mulheres cafeicultoras prestigiaram a final do concurso Florada Premiada, promovido pelo Café 3 Corações no Expominas, na Semana Internacional do Café (SIC). Foram mais de mil inscritas, com 83 premiadas e pódio ocupado por Minas e Rondônia. A comemoração contou com o padre Fábio de Melo e a cantora Simone Mendes. O projeto foi criado em 2017 e reconhecido pela ONU por gerar visibilidade, renda e oportunidades para as mulheres. A linha Florada é limitada e, em breve, estará nos supermercados.

O circuito intelectual mineiro perdeu a escritora Maria José de Queiroz, que também lecionou na UFMG, Sorbonne, Harvard, Berkeley e várias outras universidades. Na Academia Mineira de Letras, sucedeu a Afonso Pena Júnior e lá permaneceu durante 54 anos. Entre seus livros, o romance “Joaquina,

filha de Tiradentes” se destacou. Deixa obra monumental para a cultura brasileira.

Os mineiros movimentaram a agenda social dos salões de negócios paulistanos. A saber: enquanto a Charth fez um belo desfile com sua nova coleção Endorfina, a Vivaz recebeu turma elegante de clientes para jantar no Rosewood Hotel. Com direito a luz de velas e tulipas brancas em jarros de cristal.

O estilista Celso Afonso lançou no WhatsApp canal de comunicação chamado 'Bag Lovers', onde estão seus lançamentos e infos sobre o tema. Tudo muito dinâmico e sintonizado com as novas ferramentas de conexão com o varejo, assunto que ele domina muito bem. É só entrar e seguir.

Quem utiliza o metrô em BH já andava irritado com a profusão de ambulantes ali, apesar de proibidos. Agora, a coisa piorou com as pregações de religiosos mais afoitos. Uma falação estridente e sem fim. Os usuários esperam que a vigilância seja mais assertiva agora que esse transporte foi privatizado.

Moda moderna: por puro deboche, a atriz Deborah Secco foi ao Prêmio Multishow enrolada em toalhas, dizendo que acabara de sair do banho. Bombou na internet. No dia seguinte, Balenciaga postou na web uma saia-toalha com sua marca. O melhor da festa é que o look da atriz brasileira, pelo menos, conseguiu passar um certo glamour, com amarrações, enrolados e bustiê caprichados. Já a marca

de origem espanhola...