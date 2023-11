Encabeçados por Léo Paixão, renomados chefs do país se unem em prol da Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape), em um jantar harmonizado, único e exclusivo, no Museu Inimá de Paula, dia 20, às 20h. O evento faz parte das programações do Prêmio Cumbucca de Gastronomia e comemora os 10 anos da instituição. O time de estrelas da gastronomia nacional, que assinará o menu degustação, é composto por: Felipe Caputo (Belo Horizonte/MG), os casais Julia Tricate e Gabriel Coelho (São Paulo/SP) e Guilherme Furtado e Gabriela Guimarães (Belo Horizonte/MG) e Cadu Evangelisti (Trancoso/BA). A noite também terá harmonização de vinhos assinada pelo chef e sommelier Rodrigo Fonseca (Taste Vin - BH). No jantar, terá leilão beneficente, e, desta vez, os participantes do jantar poderão levar para casa lindas peças exclusivas, entre elas um prato da Casadorada Conceito assinado pelos chefs participantes; a cadeira Planos da designer Juliana Vasconcellos, premiada internacionalmente; a peça "Coração de Ouro", em ouro 18k da joalheria autoral Abigail Roiz e uma guitarra assinada pela banda Skank. Os convites são limitados e devem ser reservados diretamente na Casa de Acolhida, pelo telefone (31) 99204-0008.

Cintura fina



Nova técnica permite remodelagem do corpo em partes “duras”. Silhueta com formato de ampulheta é sonho de consumo de muitas mulheres. Segundo o cirurgião plástico Paulo Michels, uma técnica inovadora permite o tratamento dos ossos da cintura: a remodelação ou ressecção costal, dando a desejada “cinturinha de pilão”. A cirurgia de remodelação costal consiste na retirada parcial das 11ª e 12ª costelas, localizadas na transição entre o tórax e o abdômen. Segundo a Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos (BAPS), a retirada dessas costelas, quando devidamente indicada, é perfeitamente segura, visto que não fazem parte da dinâmica de respiração e, por serem removidas parcialmente, a proteção aos órgãos, como os rins, não é prejudicada. Fica a dica.

Feira Brasópolis



Em tempo de proximidade do fim do ano, sempre surgem boas novidades na praça. A da vez é a inauguração da Casa Brasópolis, de Mariângela Gusmão, uma casa antiga no Bairro Floresta, que se transformou em novo espaço para eventos, feiras e bazares, com área para restaurante. Bem 1001 utilidades. A abertura será nos dias 18 e 19, próximo fim de semana, com a Feira Brasópolis, com conceito de diversidade, economia circular e sustentabilidade, que terá um diversificado mix de produtos para presentes de Natal, exposição de arte, área de escambo, lançamento de livro, apresentações musicais e performances artísticas. A produção do evento é da competente e dinâmica Andreia Dário. Entre os expositores estão: Bricolage Bijus, Perfetto Saboaria, It Me bijus, Moon Ateliê, Brchó, Daniela Mangueira Pijamas, Julia Bianchi lenços e quimonos, Ateliê Araucária Cerâmica, Tikuna arte indígena, além de estúdio de fotografia e tatuagem e muita gente mais. Sábado, 18, das 10h às 22h, e domingo, 19, das 10h às 17h.

Festival de cinema francês



A 14ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês começou semana passada e vai até o dia 22, em 54 cidades do país. Na programação, 19 longas-metragens recentes, alguns premiados e todos aplaudidos por público e crítica. O festival tem filmes para todos os gostos: animação, drama, comédia, suspense e romance. E Belo Horizonte está no circuito. Destaque para a Palma de Ouro no último Festival de Cinema de Cannes, “Anatomia de uma Queda”, de Justine Triet; “Culpa e Desejo” e “O Desafio de Marguerite”.

Missão China



Manoel Bernardes, ex- presidente do Sindijoias Ajomig e atual conselheiro da entidade, está na China em missão com a delegação da FIEMG. Entre os objetivos, a viabilização de negócios, investimentos e parcerias, além do fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países.



Por ai...

Cláudia Resende está a mil por hora organizando a festa de aniversário do maridão Kelson, que será no sábado, dia 26, no OutLand, a partir da 13h. Ela pede aos convidados para serem pontuais porque cinco bandas estão confirmadas, incluindo o Jamil. Com certeza vai virar a madrugada.

A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa se reuniu, durante a semana, para debater o saber-fazer da moda mineira. A proposta é destacar criações únicas para serem classificadas na categoria de ‘alta relevância’ para nossa cultura. Na lista, entre outros, as joias de coco e ouro e o corte centesimal. Nos debates, conduzido pelo presidente da comissão, deputado professor Cleiton (PV), entraram também pedidos para maior acesso às linhas de créditos governamentais, benefícios fiscais, capacitação e valorização dos profissionais.

O consultor em design estratégico Rodrigo Cezário comemorou seu aniversário no Montê Bar, que fica no antigo espaço Centro e Quatro. O entra e sai esticou noite adentro, terminando com show da amigacantora Aline Calixto. Ela é a curadora de novo projeto ali, o Roda de Samba, que começa dia 17 com os “Magnatas do Samba”. Quem ajudava o aniversariante a receber era Pedro Lobo, um dos sócios da casa.

Como todos os setores produtivos, a indústria do cimento também entrou na onda da sustentabilidade, procurando amenizar os efeitos da cadeia produtiva da construção civil. E foi esse o principal tema do Congresso Brasileiro do Cimento, realizado em São Paulo, sob a chancela da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e do Sindicato Nacional da Industria do Cimento (SNIC), cujo presidente é o mineiro Paulo

Camilo Penna, filho.

A empresária Karla Thibau deu rasante em São Paulo, para onde levou a nova coleção da Alphorria e participou do salão de negócios Contemporâneo Showroom, no JK Iguatemi. Sucesso em vendas e conquista de novos clientes. E, por falar naquela grife, sua coleção de verão, chamada Oriente, está movimentando a loja da Cidade Jardim, em BH.

Quem se delicia na mesa natalina com bacalhau à lagareiro acompanhado de um bom vinho pode preparar o bolso. Consta que as mudanças climáticas em curso dobrarão o custo dos ingredientes. A saber: a produção de vinho nunca foi tão baixa em todo o mundo por causa de incêndios, inundações ou secas descontroladas nos vinhedos. O azeite ibérico (que já custa 50 reais meio litro) subirá pelas mesmas razões. E o aquecimento do Atlântico Norte espantou o bacalhau das suas águas, diminuindo

a pesca e solapando os estoques.