A testosterona baixa, popularmente conhecida como "deficiência de testosterona", pode estar ligada a um desfecho potencialmente grave. Uma revisão sistemática recente constatou que homens com níveis muito baixos desse hormônio sexual apresentam um risco maior de desenvolver e morrer de câncer.

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A pesquisa, publicada na revista Lancet Healthy Longevity, analisou dados de longo prazo de mais de 26 mil homens na Austrália, nos Estados Unidos e na Europa. O que os investigadores observaram foi que se um homem apresentava níveis baixos de testosterona, situando-se no quinto inferior da faixa, em comparação com o quinto superior, o risco de ele vir a falecer por câncer era maior, mesmo após considerar a idade e outros fatores relacionados à saúde.



Homens com níveis mais baixos de testosterona apresentaram um risco relativo 18% maior de morrer por qualquer tipo de câncer. Mas a testosterona não foi o único fator. Outros três hormônios também foram associados ao câncer no estudo.



Homens com os níveis mais baixos de diidrotestosterona (DHT), um hormônio potente derivado da testosterona, apresentaram um risco relativo 21% maior de morte por câncer. Além disso, homens com os níveis mais baixos de globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG) apresentaram um risco relativo 28% maior de câncer de próstata; já aqueles com os níveis mais baixos de hormônio luteinizante apresentaram um risco 45% maior.



A SHBG auxilia no transporte da testosterona pela corrente sanguínea e, em última análise, determina a quantidade de testosterona "livre" disponível no organismo. O hormônio luteinizante, por sua vez, é produzido pela glândula hipófise, no cérebro, e estimula a produção de testosterona.



Curiosamente, os níveis de testosterona não foram associados ao câncer de próstata. Como a redução dos níveis de testosterona é uma forma de tratamento para o câncer de próstata, sempre surgiu a dúvida se a quantidade de testosterona produzida pelo próprio corpo estaria relacionada ao risco de desenvolver a doença. No entanto, com base nessas descobertas, não há evidências de que exista essa relação.



A testosterona é um hormônio fundamental no corpo masculino, produzido pelos testículos e pelas glândulas suprarrenais. Ela está envolvida em diversos processos, desde a função sexual e a massa muscular até a saúde óssea e o metabolismo. Embora seja perfeitamente normal que as concentrações de testosterona diminuam com o envelhecimento, níveis excessivamente baixos podem ser um indicador de problemas de saúde.



Nessa revisão, observou-se que, quando os níveis basais de testosterona estavam abaixo de 8,6 nmol/L, o risco de morte por câncer aumentava. Baixos níveis de testosterona estão associados a um risco 18% maior de morte por câncer. Atualmente, a "baixa testosterona" tornou-se uma explicação genérica para praticamente qualquer problema que possa surgir no organismo masculino.



Contudo, embora níveis reduzidos desse hormônio estejam associados a diversos desfechos negativos para a saúde em homens que envelhecem, isso não significa, necessariamente, que a testosterona seja a causa, nem que sua reposição traga benefícios.



Influenciadores digitais e uma indústria em plena expansão voltada para a terapia de reposição de testosterona apropriaram-se dessa narrativa, indo muito além do que a ciência comprova. Em 2023, por exemplo, um amplo estudo randomizado acompanhou, ao longo de vários anos, mais de 5 mil homens com baixos níveis de testosterona.



Os resultados mostraram que a terapia de reposição de testosterona não alterou, de forma significativa, o risco de câncer de próstata nesses indivíduos. Os autores enfatizam que, embora eles tenham demonstrado que níveis baixos estão associados a um risco maior, ainda não há evidências de que a administração de testosterona nos homens reduza, de fato, esse risco.



Os achados sugerem que a baixa testosterona pode funcionar como um biomarcador de saúde precária; portanto, é possível que a análise dos níveis de testosterona ajude a identificar homens com maior probabilidade de apresentar um prognóstico desfavorável caso venham a desenvolver câncer no futuro.



Estudos anteriores que investigaram a relação entre testosterona, câncer e mortalidade por câncer apresentaram resultados divergentes, sendo que alguns não encontraram qualquer associação. No entanto, essa nova revisão baseia-se em pesquisas que utilizaram a espectrometria de massa para medir os níveis hormonais — um método mais preciso.

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Além disso, o estudo leva em conta outros hormônios que, embora distintos da testosterona, estão intimamente relacionados a ela. O que se pode afirmar aos homens é que, caso se constate que eles apresentam níveis baixos de testosterona, é importante procurar um médico para realizar um check-up completo. Isso pode não indicar nenhum sinal de doença testicular, mas pode revelar outros problemas de saúde ou fatores de risco que precisam ser tratados.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.