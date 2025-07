A reação de Gabriel ao convite de Cleitinho

Gabriel Azevedo (MDB) não respondeu de pronto. Levantou da mesa, saiu da sala e ligou para Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. A conversa com Cleitinho (Republicanos), que acabara de lhe propor a vice na chapa ao governo de Minas, ficou em suspenso por alguns minutos. Antes de qualquer gesto público, quis saber da direção nacional do MDB se havia espaço para aceitar. Baleia disse que sim.



A reunião ocorreu em Brasília, num dos jantares organizados durante julho por lideranças de centro-direita. Estavam à mesa o deputado Euclydes Pettersen, a deputada Ana Paula Junqueira, o ex-prefeito Odelmo Leão e o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. O EM MINAS havia antecipado o encontro e o convite no dia 11 de julho.

O telefonema foi lido como sinal. Em outro momento, Gabriel teria decidido por conta própria. Desta vez, pediu bênção. Para quem acompanha sua trajetória, a consulta não passou despercebida. O ex-presidente da Câmara de BH tem reiterado a intenção de atuar em consonância com o MDB, como parte do projeto nacional em formação. Quer ser líder e vem agindo como tal.



Do lado de Cleitinho, o convite tem mais de um objetivo. O senador reconhece que precisa de reforço técnico e político para sustentar a candidatura. Segundo relatos, pediu a Gabriel ajuda direta na preparação para debates e construção do discurso. A vice, neste caso, viria com tarefas específicas: formular plano de governo, manter diálogo com o centro político e servir de ponte com instituições. Um na rua, outro na sala de comando.



O arranjo é funcional, mas também projetado para durar. Caso a chapa não se confirme ou não vença, Gabriel teria apoio do Republicanos para disputar a Prefeitura de Belo Horizonte em 2028. Se eleita, a vice-governadoria serviria de plataforma. O compromisso, em qualquer cenário, é de continuidade.



A arquitetura local está ancorada num desenho nacional. O Republicanos avalia lançar Tarcísio de Freitas à Presidência, com nome do MDB na vice. Em Minas, a dobradinha Cleitinho-Gabriel espelharia esse modelo. O estado, mais uma vez, testaria a fórmula antes do país. Laboratório de eleição.



Em público, Gabriel diz estar focado na reconstrução do MDB em Belo Horizonte. Mas a ordem dos movimentos fala por si. Diante de um convite estratégico, não respondeu sozinho. Pegou o telefone e esperou sinal verde. Para quem observa de perto, o gesto não é só sobre disciplina partidária. É também sobre cálculo, momento e posição no tabuleiro. Gabriel segue em alta. Em meio a um cenário volátil, é um dos poucos que ainda não perdeu. E agora, talvez, tenha encontrado o jogo certo para ganhar.



Caso não seja vice, coordenador



Como havia adiantado a coluna, Gabriel também foi convidado a coordenar a campanha de Pettersen ao Senado. Caso recuse a vice, há espaço para uma suplência ou para eventual candidatura à Câmara. Ainda assim, a avaliação predominante nos bastidores é que a composição com Cleitinho reúne mais densidade, capilaridade e interlocução.



Fogo e freio



Seria Cleitinho o rosto bolsonarista da chapa e Gabriel, o contrapeso? É assim que parte do grupo que articula a aliança tem lido a equação. Um puxa, o outro pondera. Gabriel traz o equilíbrio, o discurso institucional, a inteligência calculada. E, em tempos de radicalização, isso conta. Não grita, não briga, mas entrega. E faz chegar onde Cleitinho, sozinho, talvez não chegasse. A ideia de chapa é essa: fogo e freio.



Em Minas



Enquanto Romeu Zema evita agendas com o governo federal, quem assumiu a articulação com o Palácio do Planalto sobre os impactos do tarifaço de Donald Trump foi o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Após reunião em Brasília com o prefeito de Sete Lagoas, Douglas Melo, e com o presidente do Sindifer, Fausto Varela Cançado, o senador comunicou que vai liderar as conversas com Lula e com o vice-presidente Geraldo Alckmin para buscar medidas de mitigação. O foco inicial será o setor de ferro-gusa, um dos mais atingidos pelas tarifas. Empresários da cadeia produtiva têm relatado queda na competitividade e risco de retração nas exportações. A avaliação é que o governo federal pode atuar com incentivos, abertura de novos mercados e compensações emergenciais.



Em Goiás



Foi dito à coluna por membros do governo Zema, que Ronaldo Caiado (União Brasil) voltou a sinalizar que o governador mineiro pode ser peça-chave na composição da centro-direita para 2026. Em conversa com empresários voltou a citar “sincronia” com o mineiro e que, havendo chance, “vai trabalhar para ter ele junto”.

Aposta do Novo



Rodrigo Tavares, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), tem ampliado os movimentos rumo à disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2026. Ainda sem filiação partidária, já recebeu convite do Novo para entrar na corrida. A articulação teria partido do vice-governador Mateus Simões, pré-candidato ao Palácio Tiradentes, que trabalha para estruturar uma chapa competitiva e alinhada ao seu projeto estadual. Tavares está no DER desde 2021, quando assumiu como assessor especial, e ganhou protagonismo na gestão da infraestrutura viária.



