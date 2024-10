No ano passado, os prejuízos globais causados por crimes cibernéticos chegaram a US$ 12,5 bilhões

O Brasil tem se tornado um dos alvos principais dos ataques cibernéticos. De acordo com um relatório publicado pelo FBI, ocupamos o oitavo lugar entre as nações mais vulneráveis a roubos de dados, extorsões e espionagem industrial. Mas o problema é mundial. No ano passado, os prejuízos globais causados por crimes cibernéticos chegaram a US$ 12,5 bilhões, um avanço de 22% em relação a 2022. Os criminosos não poupam ninguém. Ontem, a Sabesp, empresa de saneamento do estado de São Paulo, admitiu que um ataque cibernético provocou instabilidade em sua rede digital, mas assegurou que os dados dos milhões de clientes não foram vazados. Além disso, a empresa disse que o abastecimento de água e o tratamento de esgoto não foram afetados. Para se proteger, as maiores companhias do planeta deverão investir US$ 212 bilhões em 2024 na compra de softwares e no desenvolvimento de sistemas de segurança para suas redes digitais.

Arrecadação federal quebra recorde. Mas e o corte de gastos?

A tributação de fundos exclusivos e a volta da cobrança de PIS/Cofins sobre combustíveis ajudaram a arrecadação federal a quebrar um novo recorde em setembro. Ela somou R$ 203,1 bilhões, um aumento de 11,6% versus o mesmo mês de 2023. No acumulado do ano, a arrecadação atingiu R$ 1,9 trilhão, com alta real de 9,6%, segundo a Receita Federal. Enquanto nesse quesito o país continua alcançando marcas históricas, o corte de gastos segue distante das prioridades do governo. Não deveria ser assim.

Negócio bilionário dá origem a gigante dos pneus

Maior revendedora de pneus do Brasil, a Cantu Store pagou R$ 1 bilhão para comprar a GP Pneus, segunda colocada no segmento. O negócio dará origem a uma empresa que responderá por 12% do mercado nacional – é o triplo da segunda colocada, a DPascoal, que detém 4%. Em 2023, a Cantu faturou R$ 3,5 bilhões e, com crescimento robusto nos últimos anos, mira abrir o capital no futuro próximo. A GP Pneus controla 117 lojas espalhadas pelo país, algumas delas com as bandeiras Pirelli e Bridgestone.

Vinícius Júnior e Rebeca Andrade entram na lista dos campeões do marketing



Dois atletas brasileiros – o jogador do Real Madrid Vinícius Júnior e a ginasta Rebeca Andrade – estão na lista dos 10 esportistas com maior potencial de marketing do mundo feita pelo site britânico SportsPro Media. Vinícius Junior aparece em segundo lugar, atrás da ginasta americana Simone Biles, enquanto Rebeca Andrade está em sexto, à frente do craque português Cristiano Ronaldo (9º). Para definir as posições, a SportsPro Media considera critérios como conquistas e percepção do público.

“O McDonald’s não apoia candidatos a cargos eletivos e isso permanece verdadeiro nesta corrida para o próximo presidente. Nós não somos vermelhos ou azuis – somos dourados”

Mensagem da empresa enviada a funcionários após Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, simular trabalhar numa loja da rede de fast-food

3%

é quanto crescerá o PIB brasileiro em 2024, segundo projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI). A estimativa anterior era de 2,1%

Rapidinhas

O iFood decidiu socorrer os 8,7 mil restaurantes cadastrados em sua plataforma que foram afetados pela falta de energia em várias regiões de São Paulo nos últimos dias. A empresa de entregas antecipará R$ 260 milhões em pagamentos e abrirá mão do equivalente a R$ 2 milhões em taxas. Segundo o iFood, a medida é válida por dois meses.

Depois de 3 anos, a Casas Bahia está de volta às transmissões esportivas. A empresa patrocinará os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e da divisão principal do Campeonato Paulista que serão exibidos pelo canal CazéTV, no Youtube. No caso do Brasileirão, a CazéTV exibirá os confrontos de times que integram a Liga Forte União.

As exportações brasileiras de suco de laranja estão em queda. De julho a setembro, elas somaram 198 mil toneladas, o que representou um recuo de 17% versus o mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Comércio Exteriore foramcompilados pela CitrusBR, associação que representa as indústriasdo setor.

A reunião da cúpula do G20, que será realizada entre 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, deverá gerar ótimo retorno financeiro para a cidade. De acordo com novos cálculos realizados pela fundação Visit Rio, os 41 eventos paralelos ao encontro do G20 deverão injetar cerca de R$ 430 milhões na economia local.