Se não é possível alcançar os seus objetivos, basta alterá-los – mesmo que para pior. Essa é a regra que parece ter inspirado o governo ao enviar para o Congresso o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre outros pontos anunciado pelo ministro Fernando Haddad, o documento mudou a meta fiscal para 2025. Agora, o objetivo é ter déficit zero no ano que vem, ou seja, as despesas públicas deverão ser iguais às receitas.

Antes da nova perspectiva, contudo, o governo trabalhava com um superávit (receitas superiores às despesas) de 0,5%, o equivalente a R$ 61 bilhões de saldo positivo nas contas. O que explica o movimento do governo? A intenção é óbvia: já que não é mais preciso perseguir o superávit, haverá liberdade para gastar mais. Como era de se esperar, o mercado financeiro reagiu mal à mudança. Alterar a meta faz a agenda econômica do Brasil perder credibilidade, afasta investimentos e, no aspecto mais amplo, compromete o crescimento econômico.



Alpargatas transforma chinelos em pisos e pneus

A Alpargatas, dona da marca Havaianas (foto) e uma das maiores empresas de calçados do Brasil, aposta na chamada economia circular, em que quase tudo de um produto é reaproveitado. Seu projeto conhecido como Havaianas reCIClO coletou, nos últimos quatro anos, 230 mil pares de sandálias que foram reciclados para outros fins. Segundo a Alpargatas, os chinelos – que são coletados em 190 pontos espalhados por 80 cidades brasileiras – podem ser transformados em itens como pneus e pisos.

“O cenário fiscal não está sob controle, e a dívida vai continuar subindo. Ou seja, a Selic não vai conseguir sair muito da casa dos dois dígitos”

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados

Na Vale, toda a energia elétrica vem de fontes sustentáveis

Fundamentais para a proteção do planeta, as fontes renováveis de energia avançam no Brasil. A Vale informou que, em 2023, toda a energia elétrica utilizada em suas operações no país vieram de fontes sustentáveis, como usinas hidrelétricas, eólicas e solar. “Ainda temos o desafio de alcançar 100% de consumo de energia renovável em nossas operações globais até 2030”, disse a companhia, em comunicado. O indicador está em 88%, mas tudo indica que o objetivo será alcançado antes da data prevista.

Para banco francês, inflação brasileira não está sob controle

A inflação brasileira está sob controle? Para o banco francês BNP Paribas, a respota é “em termos.”A instituição diz que as chances de a alta de preços no país superar o número esperado pelo mercado são de 53% em 2024 e de 54%. De todo modo, a situação é melhor do que a observada em outras nações latinas. No Chile, as probabilidades são de 64% e 57%, respectivamente. Na Colômbia, de 53% e 61%. Com a inflação alta, as taxas de juros demoram para cair, o que prejudica o crescimento.

Rapidinhas

A empresa francesa de energia Voltalia assinou um pré-contrato com o governo do Ceará para investir R$ 3 bilhões no estado. A ideia é que os recursos sejam desembolsados no Completo Industrial e Portuário do Pecém para a produção de hidrogênio verde no estado. Fundada em 2016, a Voltalia possui operações em vinte países.

As projeções a respeito da produção de soja no Brasil estão mais otimistas. Segundo a consultoria Safras & Mercado, a próxima safra brasileira da oleagionosa será de 151,5 milhões de toneladas, acima das 148,6 milhões de toneladas previstas anteriormente. O ajuste dos cálculos é resultado principalmente do aumento da produtividade das lavouras.

As vendas de carros elétricos não avançaram no ritmo esperado pelos fabricantes. Tanto é assim que a montadora Tesla, do bilionário americano Elon Musk, começou a fazer ajustes em suas operacões. A empresa cortará 10% do quadro de funcionários no mundo, o equivalente a cerca de 14 mil pessoas.





O mercado brasileiro de seguros iniciou o ano em ritmo acelerado. Em janeiro, o setor cresceu 12,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). No período, os produtos de seguro, planos de previdência complementar aberta e títulos de capitalização arrecadaram R$ 35,1 bilhões.