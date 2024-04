O mercado de capitais brasileiro deverá passar em breve por importantes mudanças. Nos próximos dias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (foto), enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei (PL) que prevê novas regras para o setor. Entre elas, está a redução da alíquota de Imposto de Renda cobrada nas operações de day trade, como são chamadas as negociações de compra e venda das mesmas ações em um único dia, de 20% para 15%. A iniciativa, obviamente, entusiasma investidores – na realidade, é uma das poucas medidas do governo Lula aprovadas sem restrição pelo mercado financeiro. Outra proposta presente no PL é a regulamentação do segmento de criptomoedas, enquadrando-as na mesmas normas que regem as aplicações financeiras tradicionais. Já era hora de o governo dar mais atenção às moedas virtuais. De acordo com avaliação do Ministério da Fazenda, as iniciativas deverão aproximar as normas brasileiras das melhores práticas internacionais.

Líder em exportações, Toyota reforça aposta na Colômbia

Executivos da Toyota integram a comitiva do presidente Lula que embarca para a Colômbia amanhã. O país é estratégico. Em 2023, a Toyota exportou 9,2 mil unidades para o mercado colombiano e o Corolla Cross, produzido no Brasil, foi o segundo carro mais vendido por lá. Segundo a Anfavea – que também estará na viagem –, a empresa japonesa encerrou 2023 como a montadora que mais exportou veículos: foram 82,4 mil unidades, ou 22% das vendas ao exterior de carros produzidos no Brasil.



Geração Z consome menos bebidas alcoólicas

Eis um desafio para os fabricantes de bebidas alcoólicas: fisgar o público jovem. Um estudo da consultoria MindMiners constatou que a geração Z (os nascidos a partir de 1995) consome menos produtos alcoólicos. Entre os entrevistados, 58% demonstraram falta de interesse por essas bebidas – índice superior ao verificado em todas as outras faixas etárias. Há uma explicação para isso: os jovens estão em busca de produtos mais saudáveis, o que tem provocado impacto também na indústria de alimentos.

Musk olha agora para Inteligência Artificial

Enquanto desafia as autoridades brasileiras, o bilionário americano Elon Musk continua expandindo os negócios. A X.AI, startup de inteligência artificial (IA) que pertence a Musk, pretende levantar até US$ 4 bilhões em uma nova rodada de investimentos. Se conseguir, a X.AI estará avaliada em US$ 18 bilhões. O objetivo do empresário é enfrentar a OpenAI, criadora da IA generativa ChatGPT. Ele também não descarta competir com a americana Nvidia, líder global em chips de Inteligência Artificial.

Rapidinhas

Uma das maiores feiras do mundo voltada ao desenvolvimento da indústria, a Hannover Messe, realizada na Alemanha, será ponto de encontro de empresários brasileiros que buscam parcerias na área de tecnologia. Representantes das Federações das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) estarão no país entre 19 e 27 de abril.

Os empresários também participarão do “Fórum Brasil – Alemanha Atualizando a Parceria Bilateral”, representando a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo a Fiemg, cerca de 150 executivos mineiros realizarão a viagem, que tem patrocínio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e da Vale.

A Boa Safra, empresa que produz sementes de soja, milho e trilho, pretende fazer uma ofereça de ações na Bolsa de Valores. A ideia da empresa é usar os recursos para a construção de unidades de beneficiamento de sementes e centros de distribuição. A oferta dos papéis está estimada em aproximadamente R$ 400 milhões.

Os organizadores da Agrishow, principal feira agrícola da América Latina que ocorre entre 29 de abril e 3 de maio em Ribeirão Preto (SP), estimam que a edição 2024 do evento deverá movimentar cerca de R$ 13 bilhões em negócios – exatamente o mesmo valor gerado um ano atrás. O resultado é considerado positivo.

“Apoiamos integralmente a política ambiental do seu governo e conte conosco na sua agenda de combate à fome”

Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, em mensagem ao presente Lula durante evento para marcar o início das exportações das 38 fábricas de proteínas habilitadas pelo governo chinês

US$ 10,5 trilhões

É quanto a gestora americana BlackRock, a maior do mundo, tem sob gestão. O valor astronômico equivale a quase cinco PIBs do Brasil