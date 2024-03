A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) está em campanha contra o que chama de “terrorismo nutricional.” De acordo com a entidade, os rótulos nas embalagens dos alimentos, indicando altos teores de açúcar, sódio e gordura saturada, mais confundem do que informam os consumidores. A entidade até criou um site – chamado Tem Comida, Tem Verdade – para trazer dados sobre alimentos industrializados. Não será tarefa fácil mudar a percepção das pessoas a respeito desses produtos. Uma pesquisa recente realizada pela consultoria Bain&Company mostrou que 46% dos entrevistados desistem de comprar itens que trazem os alertas estampados nos rótulos. Registre-se que a comunidade médica recomenda evitar ultraprocessados. Diversos estudos mostram que itens como salgadinhos, refrigerantes, macarrão instantâneo, pizza congelada e biscoitos recheados, entre vários outros, são prejudiciais à saúde.

Musk quer agora concorrer com o Youtube

Elon Musk, dono da rede social X (ex-Twitter) e da fabricante de carros elétricos Tesla, quer concorrer com o YouTube. Segundo a revista americana Fortune, Musk lançará em breve um aplicativo para TVs que tem a ambição de rivalizar com a plataforma de vídeos. De início, o app estará disponível apenas para televisões fabricadas pela Amazon e Samsung, mas a ideia é levá-lo para todo o mercado. O bilionário disse que a chave do sucesso do X pode estar na capacidade de exibir “vídeos longos.”

Grupo Casas Bahia adia divulgação de balanço

Adiar a divulgação de balanços quase sempre é um sinal negativo que causa preocupação no mercado financeiro. Foi assim com a rede Americanas, que atrasou a apresentação de suas demonstrações financeiras por quatro vezes consecutivas – para desespero dos acionistas. Agora, é o Grupo Casas Bahia que adota medida idêntica. A companhia informou que a divulgação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 passou de 13 de março para 25 de março. Por que será?

Efeito Lula faz cotação das ações da Petrobras cair

Uma piada circula em grupos de WhatsApp formados por gestores de recursos e analistas de investimentos. Segundo a brincadeira, o presidente Lula seria uma espécie de “trader.” No mercado financeiro, trader é o profissional que opera na Bolsa de Valores. Ontem, em entrevista ao SBT, Lula disse que a Petrobras deve “pensar nos brasileiros e não só nos acionistas”. Foi o suficiente para o valor das ações da empresa despencar na bolsa. Ou seja, quando Lula fala, os papéis da petrolífera desabam.



Rapidinhas

O mercado global de cannabis legal deverá movimentar USS 58 bilhões em vendas até 2028 – trata-se de um salto de aproximadamente 60% em relação às cifras de 2023. O estudo da empresa de pesquisas BDSA diz que o crescimento será impulsionado pelo mercado americano, que responde atualmente por 56% dos negócios do setor.

Depois de recuar nos anos de pandemia, o mercado de fundos imobiliários (conhecidos na indústria financeira pela sigla FIIs) está em recuperação. No ano passado, conforme dados da B3, a bolsa de São Paulo, 2,5 milhões de brasileiros investiram nesse tipo de ativo, o que representou um avanço de 20% em relação ao número observado em 2022.

O brechó online Repassa, que pertence à Renner, decidiu tomar uma medida louvável: sua ideia é doar 100 mil peças de roupas para Ongs como Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer), Amigos do Bem e Ampara Animal. No Graacc, os itens doados serão vendidos e o valor arrecadado poderá ser revertido ao hospital.

O Telegram, aplicativo de mensagens que concorre com o WhatsApp, se prepara para abrir o capital. Pelo menos foi isso o que disse o russo Pavel Durov, fundador da plataforma, em rara entrevista concedida ao jornal britânico Financial Times. O Telegram tem 900 milhões de usuários, a metade de seu maior rival.



“Não há nada de errado em correr risco, desde que não se arrisque tudo”

George Soros, magnata e investidor húngaro



R$ 10,6 bilhões

é quanto o governo federal, governo de São Paulo e investidores privados destinarão, até 2028, para melhorias no Porto de Santos, o maior da América Latina