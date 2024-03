Nem tudo vai bem para o agronegócio brasileiro. Em 2023, conforme levantamento da Serasa Experian, os pedidos de recuperação judicial por produtores rurais aumentaram seis vezes em relação a 2022. Pecuaristas, cafeicultores e produtores de soja lideraram as solicitações. Para analistas da Serasa, o quadro se deve, em boa medida, às questões climáticas, que ocasionaram quedas de safra em algumas regiões, e ao crédito caro, que comprometeu a capacidade de pagamento de profissionais do campo. Não à toa, os estados de Mato Grosso e Goiás, que sofreram mais com os efeitos adversos do clima, responderam por cerca de 60% do volume de pedidos. Há outros sinais de alerta no setor. Uma projeção da Anfavea, a associação dos fabricantes de veículos, aponta para uma queda de 11% nas vendas de máquinas agrícolas em 2024, e as previsões também não são positivas para o setor de cana. O cenário preocupa, mas é passageiro.

Governo lança projeto para inclusão feminina

O governo federal lançará hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o programa “Asas para o Futuro”. A iniciativa consiste em incluir mulheres, principalmente negras e de periferia, no mercado de trabalho. Para isso, um convênio com o Sebrae resultará na qualificação de interessadas em participar do projeto. A proposta é boa, mas não suficiente. Estudos mostram que muitas áreas de negócios ainda são refratárias à presença feminina e que a disparidade salarial em relação aos homens persiste.

Mercado de carros blindados quebra recorde no Brasil

A insegurança urbana impulsiona o mercado de carros blindados no Brasil. De acordo com a Abrablin, associação que reúne as empresas do setor, no ano passado cerca de 30 mil carros receberam esse tipo de proteção no país. Além de representar um salto de 13% versus 2022, o número significou o maior volume da história. Atualmente, a frota nacional com blindagem está estimada em 340 mil veículos – é a maior do mundo, à frente de países também violentos, como México e Rússia.

Projeções para o PIB começam a melhorar

Não é nenhuma maravilha – longe disso –, mas as projeções para o crescimento do PIB brasileiro em 2024 estão em ascensão. Se no início de janeiro as sinalizações indicavam um avanço ligeiramente superior a 1%, agora algumas estimativas indicam resultado acima de 2%. Dois importantes bancos americanos, o Morgan Chase e o Bank of America Merril Lynch, revisaram suas análises, apontando para um crescimento da economia brasileira de 2,2%. Ainda assim, é pouco diante das carências nacionais.

10%

foi quanto cresceu, no primeiro bimestre de 2024, a produção de veículos no Brasil em relação ao mesmo período de 2023. O dado é da Anfavea, a associação dos fabricantes

Rapidinhas

O esporte olímpico se consolida como um gerador de negócios no Brasil. Prova disso é o número de patrocinadores do Comitê Olímpico Brasileiro para os Jogos de Paris: já são 20, o dobro da meta inicial. A nova parceira da entidade é companhia aérea Azul, que patrocinará o Time Brasil nas competições na França

O Brasil ganhou uma estrela olímpica. Trata-se de Lucas Braathen, um dos melhores esquiadores do mundo. Nascido em Oslo, na Noruega, ele naturalizou-se brasileiro e está apto para defender o país em competições oficiais. Os patrocinadores aproveitam a onda: a marca Oakley lançou uma campanha para anunciar a nova nacionalidade do atleta.

O BTG Pactual, maior banco de investimentosdo Brasil, comprou 100% da gestora de private equity Signal Capital. É um movimento importante: fundada em 2020, a Signal tem R$ 1,5 bilhão sobgestão.Segundo o BTG, o negócio deverá ampliar a oferta de produtos de sua asset.O valor da operação não foi revelado.

As redes sociais tornaram-se importantes ferramentas de comunicação para o mundo corporativo. Jerome Cadier, CEO da Latam Brasil, se tornou o primeiro executivo do mercado de aviação e turismo do país a ultrapassar a marca de 100 mil seguidores no LinkedIn. Cadier usa a plataforma para comentar principalmente assuntos afeitos à Latam.

“O melhor chefe é aquele que sabe ser o melhor empregado. O melhor líder é aquele que é um bom seguidor e que sabe mediar entre duas posições, a de exigir e a de cumprir”

Bruce Dickinson

vocalista do Iron Maiden, piloto de avião e empreendedor em série