O mercado automotivo brasileiro está prestes a ingressar em uma nova era. Por mais que as vendas nos últimos anos não tenham andado como o esperado, o setor deverá receber volume inédito de investimentos.

Nesse contexto, chama a atenção o anúncio da ítalo-franco-americana Stellantis, gigante nascida da fusão da Fiat Chrysler com a PSA (dona da Peugeot). A companhia pretende injetar R$ 30 bilhões na América do Sul nos próximos cinco anos, sendo que o Brasil receberá a maior parte dos recursos. Jamais as montadoras fizeram aportes tão expressivos no país.

A Stellantis planeja trazer 40 carros para o mercado brasileiro, introduzir tecnologias e desenvolver motorizações híbridas e elétricas – uma das apostas da empresa é o motor bio-hybrid, que combina flex e eletrificação. Também nesta semana, a japonesa Toyota confirmou investimentos de R$ 11 bilhões no Brasil. Com cifras tão expressivas, o setor tende, enfim, a deslanchar.

Tempos mais difíceis para a cana-de-açúcar



A provável queda na incidência de chuva entre março e abril e o fenômeno La Niña deverão provocar impactos negativos no mercado brasileiro de cana-de-açúcar. Uma projeção feita pela consultoria Datagro estima que a moagem nas usinas de cana do Centro-Sul deverá cair 10% em relação à safra anterior. A consultoria calcula também que produção de açúcar na nova temporada, prevista para começar em 1º de abril, chegará a 40 milhões de toneladas, ou doismilhões a menos do que no cic lo anterior.

Balança comercial segue quebrando recordes em 2024

Depois do recorde quebrado no ano passado, a balança comercial brasileira acelera ainda mais o ritmo em 2024. No primeiro bimestre, seu superávit foi de US$ 11,9 bilhões, um salto de 146% em relação ao mesmo período de 2023 e também o melhor resultado de todos os tempos para esse intervalo. Ao que tudo indica, novas marcas serão quebradas – as contas externas tornaram-se o destaque mais positivo da economia do país. Como é tradição, as exportações do agronegócio brilharam novamente.

Definição de dividendos da Petrobras preocupa investidores



O mercado financeiro aguarda com alta expectativa o balanço da Petrobras que será divulgado hoje. A atenção, contudo, não está voltada apenas para o desempenho de produção e vendas da companhia. Os investidores aguardam pela revelação da nova política de dividendos. Há alguns dias, o presidente da petrolífera, Jean Paul Prates, disse que a Petrobras deveria ser mais cautelosa na distribuição desses recursos – foi o suficiente para derrubar a cotação das ações da estatal.

Rapidinhas

O Ministério da Justiça e Segurança instaurou um processo administrativo contra a distribuidora de energia Enel. O motivo é o apagão registrado em várias regiões do estado de São Paulo em novembro. Na ocasião, 2,1 milhões de pessoas ficaram sem energia. Agora, a Enel tem um prazo de 20 dias para apresentar a sua defesa.

Para bancar elencos bilionários, os times de futebol buscam maneiras criativas de aumentar as suas receitas. Nesse sentido, o espanhol Real Madrid parece ter levado o conceito ao extremo. O clube do brasileiro Vinícius Júnior pretende construir um parque temático em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Se tudo correr bem, a inauguração será em 2025.

O início do horário de verão nos Estados Unidos mudará o horário de funcionamento da bolsa brasileira. A partir de 11 de março, ela fechará às 17h e não mais às 18h. A abertura do pregão, contudo, continuará a mesma, às 10h. A alteração no pregão tem por objetivo facilitar o trabalho dos investidores estrangeiros.

O compartilhamento de senhas de serviços de streaming está com os dias contados. Depois de a Netflix acabar com a possibilidade, agora é a vez da Max (ex-HBO) se preparar para adotar medida parecida. O veto começará pela Europa e só então chegará a outros países. No Brasil, o veto deverá ocorrer ainda em 2024.



“A vitória de Trump num segundo mandato como presidente desestabilizaria ainda mais a economia mundial, em meio às tensões geopolíticas existentes e com a possibilidade de eclodir uma guerra fria entre Estados Unidos e China”



Nouriel Roubini, economista nascido na Turquia e radicado nos Estados Unidos, famoso por prever com antecedência a crise financeira de 2008

38%

Dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres, segundo pesquisa da FIA Business School. É o mesmo percentual de um ano atrás