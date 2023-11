Está certo que a base comparativa é baixa, mas ainda assim chama a atenção o desempenho de vendas de carros elétricos no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), 2.360 veículos movidos a eletricidades foram emplacados no país em outubro, o que representa um crescimento de 272% em relação ao mesmo mês no passado, além de ser o melhor resultado da história. A chinesa BYD é a principal responsável pelos números positivos – seu modelo Dolphin foi o mais buscado pelos brasileiros, com 1.366 unidades vendidas em outubro. O segundo colocado no ranking também é um modelo BYD, o Yuan Plus. A empresa quer acelerar a presença no mercado brasileiro. Em julho, anunciou investimentos de R$ 3 bilhões para a produção de carros elétricos em Camaçari, na Bahia. Os veículos “convencionais” também tiveram bom desempenho. Em um ano, as vendas avançaram cerca de 20%.

Itaú expande projeto para atender público de alta renda

O Itaú Personnalité, segmento do banco voltado para o público de alta renda, pretende ampliar em 2024 o que chama de “investment center.” O espaço destina-se ao atendimento presencial de clientes, mas vai além disso. Entre os serviços oferecidos no local estão palestras com personalidades – são nomes como o médico Drauzio Varella e a atriz Cláudia Raia. Já existem dois espaços desse tipo funcionando no país, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2024, a meta é abrir outros cinco.

Calor extremo ameaça produção de soja

E os extremos do clima continuam fazendo estragos no agronegócio. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, o calor excessivo deverá reduzir a produtividade das lavouras de soja – alguns agricultores da região já estimam uma queda de 70 sacas por hectares no ciclo passado para 50 sacas no próximo. Segundo estudo recente produzido pelo Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (Ipam), o aumento de 1 grau da temperatura tem potencial para diminuir em 6% a produtividade das lavouras.

Operadora de saúde Alice muda estratégia e mira mercado corporativo

Uma surpresa no mercado de saúde: a operadora Alice decidiu suspender a venda de planos para pessoas físicas para concentrar esforços no mercado corporativo. A empresa conta atualmente com 800 clientes corporativos, mas o número tende a crescer em virtude de sua nova estratégia de negócios. Segundo a companhia, a meta é dobrar o faturamento no ano que vem, chegando a aproximadamente R$ 500 milhões. Registre-se que, em maio, a Alice comprou a QSaúde, sua principal rival.

Rapidinhas

Uma das maiores agências de viagens corporativas do país, a Tour House aproveita os bons ventos trazidos pela retomada do setor. A empresa deverá fechar 2023 com aumento de 40% nas receitas geradas por convenções empresariais. Com a demanda crescente no pós-pandemia, sua expectativa é faturar R$ 350 milhões com eventos até 2027.



A hidrelétrica Itaipu Binacional quebrou na última sexta-feira o recorde de produção de energia em um único ano – e ainda faltam 50 dias para terminar 2023. Segundo a empresa, o desempenho se deve às condições climáticas favoráveis: até agora, houve um aumento de 47% da quantidade de água que chegou a Itaipu.



Lembra do Tumblr, que chegou a ser a terceira maior rede social do mundo, atrás do Facebook e YouTube? Depois do sucesso estrondoso, a plataforma corre risco de fechar. O negócio não dá dinheiro – pelo contrário, gera prejuízos anuais de US$ 100 milhões. A crise do Tumblr é um sinal de alerta para o X, ex-Twitter, que tem perdido usuários.



A inteligência artificial tem atraído uma avalanche de recursos. A americana IBM, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, anunciou a criação um fundo de US$ 500 milhões para apoiar startups do ramo. A empresa está de olho principalmente em projetos capazes de melhorar a produtividade no ambiente de trabalho.

----------

“Se não fosse a conjuntura externa, somente pela dinâmica da inflação já estaríamos discutindo acelerar o ritmo de cortes da Selic”



Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central e fundador do Instituto Makros

210%



Foi quanto subiu a cotação das ações da americana Nvidia, principal fabricante de chips de inteligência artificial do mundo, em 2023. A adoção generalizada de recursos da IA por empresas de diversos setores explica o desempenho