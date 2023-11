Algumas das mais importantes entidades do agronegócio brasileiro – como a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a Sociedade Rural Brasileira (SRB) e a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) – tomaram ontem uma atitude pouco comum: lançaram notas de repúdio que pedem a anulação de questões do Enem que, segundo elas, depreciam o setor. A questão mais polêmica postulou que “no Cerrado, o conhecimento está cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio” e citou como fatores negativos“a mecanização pesada e as chuvas de veneno.” A revolta mobilizou nomes importantes do campo.“Para que promover esta desinformação aos nossos jovens? Quem ganha com estas mentiras?”, perguntou Gustavo Spadotti de Castro, chefe-geral da Embrapa Territorial. “Sabe quando o zagueiro de um time dá um chutão para dentro do próprio gol? Foi minha sensação ao ver o Enem”, afirmou Marcos Fava Neves, economista especializado em cadeias produtivas do agronegócio.

Musk lança chatbot desbocado

O bilionário Elon Musk aprontou mais uma. No último final de semana, sua startup xAI lançou para um grupo selecionado de usuários o chatbot Grok. Ao contrário de outros robôs desse tipo, que costumam ser comportados, o Grok fala palavrões e adora sarcasmo. Em breve, o produto deverá estar disponível para clientes do serviço X (ex-Twitter) Premium. O surpreendente é que Musk fundou a xAI há apenas três meses, contratando pesquisadores da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT.

No Brasil, empresas são obrigadas a cumprir 5 mil regras tributárias

É um milagre fazer negócios no Brasil. Basta dar uma olhada no cipoal tributário para dimensionar o desafio. Segundo estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), as empresas devem seguir ao menos 5 mil normas – uma montanha de regras que se sobrepõem e confundem os próprios especialistas. Na verdade, toda a sociedade sofre. Desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, o Brasil já editou 500 mil normas tributárias para reger a vida dos cidadãos.

SouthRock apresenta sua lista de credores

Conforme determinação da Justiça, a gestora SouthRock, que até pouco tempo atrás controlava a marca Starbucks no Brasil, apresentou sua extensa lista de credores. Entre eles está a Starbucks Coffee International, com a qual a SouthRock possui um contrato de licenciamento – os valores devidos estão em torno de R$ 86,1 milhões. Outro credor relevante é o Banco do Brasil, para o qual a gestora deve R$ 78,9 milhões. Ao total, as dívidas da SouthRock estão estimadas em R$ 1,8 bilhão.

Rapidinhas

Copo meio cheio ou meio vazio? No terceiro trimestre, a companhia aérea Gol teve prejuízo líquido de R$ 1,3 bilhão, número 16% menor do que o registrado no mesmo período de 2022. Por sua vez, a receita líquida foi de R$ 4,7 bilhões – é a maior para um terceiro trimestre de sua história.

Acabou a fartura de crédito concedido pelas fintechs? Segundo estudo feito pela consultoria PwC em parceria com a Associação Brasileira de Crédito Digital, o volume de recursos oferecido por essas empresas cresceu 9% em 2022. É pouco perto do avanço observado nos últimos anos. Em 2021, os desembolsos haviam acelerado 96%.

A economia das favelas é poderosa. Um levantamento da rede Banco24Horas indicou que, de janeiro a outubro, R$ 10 bilhões foram movimentados em caixas eletrônicos – volume 17% superior ao transacionado nos demais equipamentos do tipo espalhados pela país. Segundo a companhia, existem 800 máquinas posicionadas em 250 comunidades brasileiras.

Os pequenos negócios responderam por 71% dos empregos gerados no Brasil de janeiro até setembro. Segundo dados compilados pelo Sebrae a partir de informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), as micros e pequenas empresas responderam por 1,1 milhão das 1,5 milhão de vagas criadas no período.

“A Reforma Tributária é nota 7, 7,5. Mas estamos saindo da nota 2”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

US$ 1,2 bilhão



foi quanto os brasileiros gastaram em viagens internacionais em setembro, muito acima dos US$ 907 milhões desembolsados no mesmo mês de 2022. Os dados são do Banco Central