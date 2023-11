A vida é um aprendizado constante, e aos 20 anos, comecei a colher lições que floresceram aos 50. Hoje, quero compartilhar com vocês 10 pétalas de sabedoria que se desdobraram ao longo dessas décadas.



"Coma para o corpo que quer ter, não para o corpo que tem": este mantra sobre alimentação e atividade física ecoou em minha vida desde a adolescência. Hoje, vejo como vai além da estética, proporcionando saúde e bem-estar em sua plenitude.



Equilíbrio financeiro: a prática de gastar menos do que se ganha revelou-se um verdadeiro desafio, mas um pilar essencial. O dinheiro não compra felicidade, porém a falta dele costuma tirar a nossa paz.

Honrar o próprio nome: cada ação, cada ato por menor que seja pode influenciar sua reputação e credibilidade. Não faça nada que irá te envergonhar. Pense em como se orgulhar de ser quem és.



Conhecimento em ação: de que adianta ler vários livros e não se lembrar de nenhum? A sabedoria só ganha vida quando aplicada. Informação sem ação é apenas teoria solta; a prática diária é o verdadeiro catalisador do aprendizado.



A felicidade incomoda: aprender a lidar com a inveja e ressentimento alheio foi um desafio. Compreender que nem todos querem o nosso bem e até podem desejar o nosso mal foi crucial para aprender a separar o joio do trigo, e a escolher as verdadeiras amizades.



Espiritualidade como força: acreditar que há algo além de nós, nos torna mais fortes e preparados para os desafios da vida.

Os pais não duram para sempre: é preciso dar conta de si, assumir as responsabilidades sobre nossas vidas e decisões. Como diz Pablo Neruda: "Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências”.

Amizade faz bem para a saúde: ter amigos nos protege da solidão e nos traz alegria e conforto. Porém para desenvolver relações significativas e saudáveis é necessário esforço, é um processo que requer intenção, tempo e dedicação.

A vida é como um dial de rádio: somos energia, temos que cuidar da nossa frequência e escolher conscientemente onde, o que, como e com quem desejamos sintonizar. Nem sempre estamos vibrando e atraindo boas energias, pensamentos, situações e pessoas. É nessa hora que devemos trocar de “ estação”.

Ter meta e objetivo direciona o caminho: sem uma meta e um objetivo claro do que se quer alcançar não se chega a lugar algum, e na maioria das vezes ficamos perdidos no caminho.



Olho para frente e me questiono sobre os próximos anos. Reflexões fazem parte de meu processo de buscas. Hoje procuro adubar meu jardim com criatividade, alegria, curiosidade, força e coragem da juventude. Quero vê-lo florescer para que nas próximas décadas me presenteie com mais pétalas de sabedoria.



E você, como imagina sua próxima década? Como será seu florescer? Quais pétalas deseja colher?