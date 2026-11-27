Arqueólogos encontraram 40 fragmentos carbonizados de papiro em Tebas, no Egito. Os documentos comprovam a realização de rituais de maldição destinados a prejudicar inimigos ou garantir proteção individual no Antigo Egito. Quem buscava esses serviços recorria a escribas especializados na área mágica.

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Os vestígios estavam em um depósito de entulho ao norte da muralha do templo funerário de Tutmés III. Pesquisadores coordenados por Myriam Seco Álvarez, da Universidade de Sevilha, em parceria com o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, escavam a área desde 2008. As peças surgiram entre 2014 e 2025.

A avaliação científica dos itens saiu na revista "Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde". Os fragmentos têm cerca de 3.400 anos e trazem o testemunho material mais antigo do chamado ritual de Apófis.

Apófis, denominado "o rebelde", personificava o caos. A criatura mitológica em formato de grande serpente tentava engolir o sol durante a travessia noturna do deus Ré pelo submundo. O rito buscava banir a entidade e neutralizar adversários do faraó ou pessoas comuns.

Até então, o procedimento aparecia apenas no Papiro "Bremner-Rhind", manuscrito do final do século IV a.C. pertencente ao British Museum sob o código BM EA 10188. O manual determinava cuspir no papiro, pisoteá-lo com o pé esquerdo, perfurá-lo com facas e queimá-lo. Os fragmentos achados em Tebas exibem perfurações e marcas de fogo compatíveis com essas instruções.

Produção padronizada e circulação popular

As peças contêm duas variações visuais: uma com Apófis desenhado de cabeça baixa cercado por três facas e outra com criaturas serpentinas chamadas de "filhos do rebelde".

O método de fabricação envolvia folhas grandes divididas em quadrículas, recortadas como selos postais. Essa estrutura sugere uma produção institucional organizada e disponível para pessoas alfabetizadas fora dos templos.

Em declaração ao jornal "The Independent", o egiptólogo Fredrik Hagen, da Universidade de Copenhague e coautor da pesquisa, explicou que a prática integrava a cultura egípcia no Império Novo, mil anos antes do texto de comparação.

A raridade da descoberta se explica pelo fato de o ritual exigir a destruição total pelo fogo para ter efeito. Além disso, poucos pesquisadores dedicavam atenção a depósitos de entulho.

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O estudo também analisou uma peça do Metropolitan Museum of Art, registrada como P. MMA 28.3.113, que mostra uma folha original intacta com escrita espelhada em hierático. Outros fragmentos retirados do mesmo local reuniam registros do arquivo do templo sobre a economia e a logística do culto de oferendas.