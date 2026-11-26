No fim de outubro de 2008, a equipe do Sea Star Aquarium, na Baviera, enfrentava apagões noturnos que paralisavam todo o prédio. A diretora da instituição, Elfriede Kummer, relatou à rádio americana "NPR" que a origem do problema não era elétrica, mas zoológica: o responsável era Otto, um jovem polvo do local.

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Todas as manhãs, durante dois ou três dias, tratadores encontravam o aquário em silêncio absoluto, com bombas e filtros parados. Eletricistas chamados para inspecionar as instalações não detectaram nenhuma anormalidade no sistema.

O flagrante noturno

Diante do mistério, os funcionários se revezaram para dormir no chão do aquário. No terceiro dia de vigília, a diretora flagrou Otto subindo na borda do tanque para atingir um refletor de 2.000 watts com um jato de água.

O impacto causava um curto-circuito imediato e cortava a energia do complexo. A interrupção colocava os outros animais em perigo pela paralisação das bombas. A equipe resolveu o transtorno ao posicionar a lâmpada em um ponto mais alto, longe do alcance dos oito braços do animal.

Tentativas de distração

Otto realizava essas ações durante o fechamento de inverno do local, período em que os visitantes deixavam de frequentar as instalações. Os cuidadores haviam ensinado o animal a molhar o público. Sem pessoas presentes, o cefalópode direcionou a habilidade para a lâmpada ao notar que a escuridão provocava alvoroço na equipe.

O polvo exibia outros comportamentos para atrair atenção: fazia malabarismos com caranguejos-eremita, reorganizava a decoração do espaço e arremessava pedras contra o vidro, chegando a danificá-lo.

Para conter a agitação, os funcionários ofereceram distrações, incluindo um tabuleiro de xadrez. Otto se cansou rapidamente do objeto e o atirou para fora do tanque.

Capacidade cognitiva dos polvos

Cefalópodes possuem cerca de 500 milhões de neurônios, com quase dois terços concentrados nos braços, que operam com ampla autonomia. Esses animais conseguem abrir recipientes fechados com presas, aprender observando outros indivíduos e diferenciar tratadores de pessoas estranhas.

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Outros animais da mesma espécie registraram episódios semelhantes. Em 2016, no Aquário Nacional da Nova Zelândia, o polvo Inky escapou por uma fresta na tampa do tanque, rastejou pelo chão e alcançou uma tubulação de drenagem que levava ao oceano.