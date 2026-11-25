Lago Baikal volta a ganhar água após anos de seca, mas estudo que reconstrói 343 anos de dados busca esclarecer o que acontece com a recuperação de seu nível
Estudo revela que o gigante de água doce vive a sua maior cheia desde 1682; mudanças no Ártico impulsionam chuvas e renovam a natureza local
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Localizado na Sibéria, o Lago Baikal abriga cerca de um quinto de toda a água doce superficial da Terra. O reservatório enfrentou entre 1995 e 2016 a seca mais longa e severa de sua história moderna, período marcado pela redução sistemática no volume de água.
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O cenário começou a mudar em 2017. Atualmente, o fluxo hídrico que abastece o lago atinge 145% da média de longo prazo, valor 45% superior às normas registradas. Imagens de satélite confirmam a elevação contínua no nível das águas e uma vegetação visivelmente mais exuberante ao redor do reservatório.
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Registros históricos e análise em árvores
Pesquisadores da Universidade de Yunnan, na China, e da Universidade Johannes Gutenberg de Mainz investigaram o fenômeno. Os cientistas analisaram 52 amostras de troncos de pinheiros que crescem perto do lago, avaliando anéis de crescimento anual para identificar períodos de umidade e estiagem.
A equipe combinou os dados botânicos com registros históricos da vazão de dois rios: o Selenga, que abastece o Baikal, e o Angara, responsável pelo escoamento. O trabalho permitiu reconstituir uma série histórica de 343 anos e revelou que a atual elevação da água é a mais expressiva desde 1682.
Influência climática do Ártico
A recuperação hídrica decorre de transformações climáticas no Pacífico Norte e no Ártico. O resfriamento observado nos mares de Bering e de Okhotsk impulsionou a formação de gelo marinho adicional.
Essa alteração deslocou correntes de air e direcionou massas úmidas para a Sibéria. O processo aumentou os índices de chuva e neve, o que elevou o fluxo dos rios tributários do lago.
Cientistas apontam que essa dinâmica exige confirmação por modelos climáticos avançados. O aumento recente reflete oscilações climáticas naturais da região e não representa uma contenção permanente do aquecimento global.
Importância do ecossistema
Com profundidade superior a 1.600 metros e idade estimada em mais de 25 milhões de anos, o lago figura como patrimônio mundial da Unesco desde 1996.
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O volume acumulado desempenha papel estratégico na região: o rio Selenga irriga áreas agrícolas na Mongólia, enquanto o Angara move geradores de usinas hidrelétricas siberianas.