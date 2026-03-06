Entenda por que o crescimento da cratera de Batagaika assusta os cientistas

A cratera de Batagaika, na Sibéria, tornou-se um dos símbolos mais evidentes das mudanças ambientais em regiões frias do planeta. Localizada na República de Sakha (Iacútia), no extremo leste da Rússia, essa enorme depressão no solo vem crescendo ano após ano e chama a atenção de climatologistas, geólogos e autoridades locais. Assim, o fenômeno tem o tratamento de um grande laboratório a céu aberto para observar o que acontece quando antigas camadas de gelo começam a derreter rapidamente.

Ao contrário de crateras formadas por impactos de meteoritos ou erupções vulcânicas, Batagaika surgiu em uma área de permafrost solo permanentemente congelado. O processo começou com o desmatamento e com o aquecimento da superfície, o que desestabilizou o terreno. Com o tempo, o solo congelado começou a afundar, dando origem a uma espécie de cicatriz no relevo. Dessa forma, o que inicialmente parecia um deslizamento de terra isolado se transformou em uma estrutura gigantesca, que continua em expansão.

Permafrost é um solo que permanece congelado por pelo menos dois anos consecutivos, mas que, em muitas regiões da Sibéria, está congelado há dezenas de milhares de anos – depositphotos.com / katiekk



O que é a cratera de Batagaika e por que ela cresce tão rápido?

A palavra-chave central para entender Batagaika é permafrost. Trata-se de um solo que permanece congelado por pelo menos dois anos consecutivos, mas que, em muitas regiões da Sibéria, está congelado há dezenas de milhares de anos. A cratera de Batagaika, também chamada de megavoçoroca ou cratera termocárstica, se formou quando esse permafrost começou a descongelar, causando o colapso do terreno. À medida que o gelo derrete, o solo perde sustentação e desmorona, alargando e aprofundando a cavidade.

Estudos de campo indicam que a cratera se expande em ritmo significativo, com bordas recuando vários metros por ano em alguns trechos. Esse avanço é alimentado por verões mais quentes, chuvas intensas e pela própria exposição do solo recém-descongelado, que passa a absorver mais calor solar. Em 2026, imagens de satélite e medições em terra mostram que a cratera continua ativa. Assim, funciona como um indicador visível do aquecimento em regiões árticas e subárticas.

Por que a cratera de Batagaika assusta os cientistas?

O principal motivo de preocupação entre especialistas é que se chama efeito de retroalimentação climática. Afinal, o permafrost da Sibéria armazena grandes quantidades de carbono em matéria orgânica congelada: restos de plantas, raízes, sementes e fragmentos de animais preservados por milênios. Quando o solo descongela, esse material começa a se decompor, liberando gases de efeito estufa, como dióxido de carbono (CO) e metano (CH), para a atmosfera. Portanto, isso pode intensificar ainda mais o aquecimento global, que, por sua vez, acelera o derretimento do permafrost.

A cratera de Batagaika traz um alerta porque revela um processo que não está restrito a uma área pequena. Pesquisas apontam que vastas porções do Ártico podem seguir caminho semelhante, ampliando a emissão de gases. Outra fonte de inquietação é que o descongelamento expõe camadas muito antigas do solo, com registros de vegetação e clima de dezenas de milhares de anos atrás. Essas camadas ajudam a reconstruir a história ambiental da Terra, mas também mostram o quanto de carbono permanece estocado e potencialmente disponível para ser liberado.

Além do aspecto climático, há riscos locais. Com o avanço da cratera e de outras formações semelhantes, estradas, vilarejos e infraestrutura em regiões de permafrost podem sofrer rachaduras, afundamentos e danos estruturais. Para as comunidades que vivem na Sibéria, isso significa adaptar construções, deslocar moradias e lidar com mudanças no relevo em um curto espaço de tempo.

Quais são as consequências do avanço da cratera de Batagaika?

A expansão da cratera de Batagaika tem implicações em diferentes frentes. No campo científico, o fenômeno oferece acesso a registros antigos de fauna e flora, além de informações sobre o clima de eras passadas. Em contrapartida, o derretimento rápido dessas camadas pode liberar microrganismos e materiais que estavam isolados do ambiente atual. Em geral, esses organismos são estudados em laboratório, mas a liberação em larga escala ainda é objeto de investigação.

Entre os impactos mais discutidos estão:

Aumento de emissões de CO e metano, contribuindo para mudanças climáticas globais.

de CO e metano, contribuindo para mudanças climáticas globais. Instabilidade do solo , com riscos para moradias, estradas e oleodutos em áreas de permafrost.

, com riscos para moradias, estradas e oleodutos em áreas de permafrost. Alteração de paisagens naturais , com formação de novas depressões, lagos e voçorocas.

, com formação de novas depressões, lagos e voçorocas. Transformação de ecossistemas locais, afetando vegetação, fauna e cursos dágua.

Para os pesquisadores, Batagaika serve como um estudo de caso para estimar o comportamento de outras regiões congeladas do planeta. Se processos semelhantes ocorrerem em larga escala, a quantidade de carbono liberada pode dificultar o cumprimento de metas globais de redução de emissões. Essa possibilidade é um dos fatores que mais desperta atenção em conferências climáticas e relatórios científicos recentes.

Para os pesquisadores, Batagaika serve como um estudo de caso para estimar o comportamento de outras regiões congeladas do planeta – Reprodução/Nasa

Como a cratera de Batagaika é estudada hoje?

Em 2026, o monitoramento da cratera combina trabalho de campo, análise de imagens de satélite e modelos computacionais. Equipes coletam amostras de solo, gelo e vegetação, medem temperaturas do terreno e registram a velocidade de avanço das bordas. Esses dados alimentam simulações que tentam prever como o permafrost da região poderá reagir nas próximas décadas.

Entre as principais linhas de estudo, destacam-se:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Medição do degelo: acompanhamento das taxas de derretimento do permafrost ao longo das estações. Monitoramento de gases: quantificação do CO e metano liberados na área e em seus arredores. Análise de sedimentos antigos: identificação de pólen, restos de plantas e fragmentos de animais para reconstruir o clima do passado. Modelagem climática: uso de dados da cratera para aperfeiçoar projeções sobre o futuro do Ártico.

A cratera de Batagaika, portanto, não é apenas uma curiosidade geográfica da Sibéria. Ela representa um ponto de observação privilegiado sobre a interação entre clima, solo congelado e ciclos de carbono. O fato de continuar crescendo e revelando novas camadas de permafrost reforça a necessidade de acompanhar o fenômeno de forma constante, integrando pesquisas locais e globais para compreender melhor os desdobramentos desse tipo de instabilidade em um planeta em aquecimento.