Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A reintrodução de dez tartarugas gigantes de Aldabra (Aldabrachelys gigantea) restabeleceu processos ecológicos ausentes há mais de 180 anos na ilha de Aride, em Seychelles. O ecossistema no oceano Índico recuperou funções naturais em seis meses, revertendo alterações ecológicas causadas pela ausência quase bicentenária desses animais.

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Especialistas do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e da Universidade de Exeter acompanharam a soltura. O experimento avaliou o retorno de três atividades vitais antes desempenhadas pelos répteis: a dispersão de sementes, o controle da vegetação e a reciclagem de nutrientes.

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Recuperação vegetal e controle de espécies

Nos primeiros dois meses de monitoramento, o grupo de répteis dispersou mais de 11.000 sementes pelo território. Desse total registrado pelos cientistas, 89,5% pertenciam a espécies vegetais nativas da região.

O processo ocorre quando as tartarugas ingerem frutos e transportam as sementes no aparelho digestivo. Em seguida, depositam o material por meio de excrementos em outros pontos da ilha, o que estimula a regeneração da vegetação autóctone.

Os animais também consumiram 54 espécies de plantas exóticas. A alimentação reduziu o avanço dessas espécies invasoras e limitou a concorrência sobre a flora nativa local.

A ingestão de folhas caídas e restos vegetais gerou outro efeito positivo. Ao consumir esses resíduos, os répteis aceleraram a transformação da matéria orgânica e ajudaram no funcionamento do solo.

Diferenças de impacto individual

O estudo utilizou observações de campo, análise de excrementos e identificação genética para acompanhar a contribuição de cada indivíduo. Os dados mostraram que os dez animais não exerceram o mesmo papel no ecossistema.

Apenas três tartarugas concentraram mais de 80% das sementes nativas espalhadas nos dois primeiros meses de avaliação.

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O animal identificado como T08 combinou alta taxa de dispersão com grande consumo de vegetação exótica. O exemplar T11 apresentou rendimento muito inferior nas três frentes analisadas pelos pesquisadores.