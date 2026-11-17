Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Implantes cerebrais experimentais decodificaram sinais neurais de um homem de 46 anos que perdeu a voz devido à Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e os converteram diretamente em fala compreensível. O método também permitiu que uma mulher de 58 anos, cantora profissional que perdeu a capacidade vocal gradualmente por causa da mesma enfermidade, cantasse uma escala musical.

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Cientistas da Universidade da Califórnia, Davis, são os responsáveis pelos estudos. Os resultados do projeto serão apresentados na próxima semana na conferência da Sociedade de Neurociência, realizada em Washington, nos Estados Unidos.

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O trabalho aponta que as pesquisas com interfaces cérebro-computador avançam do patamar de testes conceituais para aplicações de utilidade prática cotidiana.

Avanço na comunicação em tempo real

A engenheira biomédica Cindy Chestek, da Universidade de Michigan, que não participou do estudo, avaliou o impacto do experimento: “Este sistema, pela primeira vez, é bom o suficiente. Bom o suficiente para comunicação real. É bom o suficiente para cantar”.

Implantes cerebrais associados a ferramentas potentes de inteligência artificial demonstram capacidade de restabelecer a comunicação em casos marcantes há alguns anos. A tecnologia ajuda indivíduos que perderam o controle dos músculos da fala por causa de ELA ou de um acidente vascular cerebral.

Em iniciativas anteriores, pacientes conseguiam fazer perguntas e até piadas. Apesar da conexão proporcionada aos voluntários, as ferramentas funcionavam com pausas e interrupções frequentes.

Limitações dos sistemas antigos

Os equipamentos antigos traduziam os impulsos nervosos primeiro para texto e somente depois para a fala. O participante tentava falar, e eletrodos cirurgicamente inseridos no cérebro identificavam a atividade elétrica.

Programas de computador transformavam essa atividade em fonemas, definidos como os blocos sonoros de construção das palavras. Os voluntários observavam os termos surgirem individualmente em um monitor para formar frases completas.

Ao concluir o texto, a pessoa acionava o clique de um cursor para indicar a finalização. Apenas nesse instante uma versão computadorizada da voz reproduzia a mensagem gravada.

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Esse processo permitia transmitir pensamentos com grande riqueza de detalhes, mas gerava um pequeno atraso. Essa lentidão dificultava a integração em conversas, pois o diálogo depende de ritmo, tempo e entonação da fala, em vez da composição de respostas seguidas pelo envio mental de frases.