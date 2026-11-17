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Espinhos do figo-da-índia, habitualmente descartados no processamento da fruta, contêm compostos naturais com ação antioxidante e antibacteriana. Um estudo coordenado pelo Instituto de Química Biomolecular do Conselho Nacional de Pesquisas (Cnr-Icb) comprovou essas propriedades.

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O trabalho reuniu pesquisadores da Universidade de Palermo, da Universidade de Catânia e do Instituto de Polímeros, Compósitos e Biomateriais (Cnr-Ipcb). Os resultados integram a seção "Scientific Reports", da revista científica "Nature", indicando caminhos sustentáveis para reaproveitar esse resíduo da cadeia agroalimentar.

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Os cientistas analisaram pela primeira vez os gloquídios, estruturas espinhosas e diminutas presentes na casca do fruto de Opuntia ficus-indica. Escovas industriais retiram esses espinhos antes da venda, gerando uma biomassa residual até então pouco examinada pelo meio acadêmico.

Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura mostraram que os gloquídios medem cerca de 1,5 milímetro. As estruturas têm formato cônico, com ganchos e microrranhuras na superfície que auxiliam na fixação e na defesa biológica do vegetal.

Compostos bioativos e ação contra bactérias

A investigação detalhou a composição química desse material vegetal. Técnicas cromatográficas e espectrométricas identificaram dezoito pequenas moléculas bioativas, pertencentes em grande parte à família dos flavonoides, conhecidos pela capacidade antioxidante.

Os testes laboratoriais indicaram uma ação antibacteriana seletiva diante de cepas de Staphylococcus aureus e Staphylococcus haemolyticus.

"Estes resultados mostram que os gloquídios não são constituídos apenas por material estrutural, mas contêm um conjunto diversificado de metabólitos vegetais potencialmente interessantes para aplicações inovadoras", explica Laura Siracusa, pesquisadora do Cnr-Icb.

A pesquisadora acrescenta: "a presença de compostos bioativos e a atividade antibacteriana observada sugerem novas oportunidades para a valorização de um subproduto agroalimentar na ótica da economia circular".

Marcadores de adaptação em climas secos

O estudo detectou também dois derivados de quercetina nunca antes relatados em tecidos da Opuntia ficus-indica. Esses flavonoides híbridos expandem o catálogo fitoquímico da planta e oferecem dados sobre como o vegetal suporta ambientes áridos.

"O encontro desses compostos, associado à sua ausência em outros tecidos da planta estudados até agora, abriu novas linhas de pesquisa", destaca Luana Pulvirenti, pesquisadora do Cnr-Icb.

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A especialista informa: "estamos aprofundando o possível papel dessas moléculas como marcadores evolutivos no gênero Opuntia, com o objetivo de compreender melhor os mecanismos que permitiram às cactáceas se adaptarem aos climas áridos ao longo da evolução".